„Клавиши на времето“ в Бургас: Българска и италианска пианистка с концерт в Морското казино

Мартина Табакова и Маргерита Капалбо ще свирят заедно на 30 септември, а специален гост ще бъде флейтистката Гергана Иванова

В навечерието на Деня на музиката Бургас ще бъде домакин на концерта „Клавиши на времето“, който събира на една сцена българската пианистка Мартина Табакова и италианската пианистка Маргерита Капалбо.

Концертът ще се проведе на 30 септември 2026 г. от 19:00 часа в Културен център „Морско казино“.

Специален гост на вечерта ще бъде Гергана Иванова – флейтист и солист на Софийската филхармония.

„Картини от една изложба“ в центъра на програмата

Един от акцентите в програмата ще бъде емблематичната творба „Картини от една изложба“ от Модест Мусоргски, която ще бъде представена в транскрипция за пиано на четири ръце.

Публиката ще чуе и произведения от Албена Врачанска и Отар Тактакишвили, които допълват музикалната програма със съвременни и индивидуални творчески почерци.

„Клавиши на времето“ е замислен като своеобразен мост между различни музикални епохи, национални школи и изпълнителски традиции. Участието на български и италиански музиканти превръща събитието и в пространство за международен артистичен диалог.

Концертът е част от художественотворческата докторантура на Мартина Табакова и се организира от артистичната организация на пианистката „Марти Мюзик“ ООД.

Предвидена е възможност за посещение и за хора без финансова възможност

Билети за концерта се предлагат онлайн в ePayGo.bg, както и на място в залата преди началото на събитието.

Организаторите предвиждат и възможност концертът да бъде посетен от хора, които нямат финансова възможност да закупят билет. Те могат предварително да се свържат с организаторите на посочения от тях имейл адрес, за да получат информация за възможностите за посещение.

„Клавиши на времето“ ще се проведе на 30 септември от 19:00 часа в Културен център „Морско казино“ в Бургас.