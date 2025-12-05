Китайският посланик Н. Пр. Дай Цинли на първа официална визита в Плевен

Плевен бе домакин на първата официална визита на посланика на Китай в България Н. Пр. Дай Цинли и дипломатическа делегация от китайското посолство.

Гостите бяха посрещнати от кмета на Община Плевен д-р Валентин Христов, който проведе разговори с тях относно възможностите за разширяване на двустранното сътрудничество. В срещата участва и заместник-кметът с ресор „Териториално развитие“ Христо Кочев.

В състава на делегацията бяха г-н Пей Дзиенхуа – първи секретар по икономически и търговски въпроси, г-н Гуо Дачън – втори секретар по научно-технически въпроси, г-ца Уан Чънси – аташе по икономически и търговски въпроси, и г-жа Чен Минхуей – секретар на посланик, аташе.

Страните обсъдиха възможности за развитие на партньорство в сферите на икономиката, културата и образованието. От името на Китайското посолство бе направено и дарение за Плевен – четири маси за тенис, две от които ще бъдат предоставени на Медицински университет – Плевен, а останалите две – на Община Плевен.

„Радвам се да Ви посрещнем в Плевен и вярвам, че тази среща ще бъде начало на едно ползотворно партньорство“, заяви д-р Валентин Христов, като представи икономическия потенциал на града и подчерта вече съществуващите партньорства с китайските градове Чинджоу и Янгчуан.

Заместник-кметът Христо Кочев представи възможностите Плевен да бъде домакин на Българо-китайски бизнес форум през лятото на 2026 г., като подчерта, че събитието би позволило пряк контакт между местни компании и китайски бизнес партньори, както и участие на представители от побратимените градове. Делегацията бе поканена да присъства и на празника на Плевен – 15 май 2026 г., като се обсъжда и участие на детски танцови състави от Китай.

Посланик Дай Цинли изрази благодарност за сърдечното посрещане и готовност за задълбочаване на отношенията между Плевен и Китай, както и интерес към бъдещи съвместни проекти, сред тях и възможност за изучаване на китайски език в Плевен.

В знак на уважение и добри отношения на гостите бяха връчени протоколни подаръци. Н. Пр. Дай Цинли отправи и лично послание към плевенчани в Почетната книга на града.

Програмата на посещението на китайските дипломати, подготвена от Община Плевен, включваше още посещения и срещи с ръководството на Института по лозарство и винарство, Медицински университет – Плевен и посещение в Института по фуражни култури.

