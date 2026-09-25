Китайска високотехнологична компания планира завод в България след среща в Пловдив

„Тракия икономическа зона“ и икономическата зона на китайската провинция Хъбей подписаха меморандум за сътрудничество, а китайски компании проучват нови инвестиционни възможности

Китайска високотехнологична компания обяви намерение да инвестира в изграждането на завод в България. Предприятието ще произвежда системи за съхранение на енергия, инвертори и съпътстващи компоненти.

Инвестиционното намерение беше обявено по време на посещение на официална и бизнес делегация от китайската провинция Хъбей в Пловдив. Делегацията беше приета от областния управител Георги Янев и водена от Хао Лисяо, заместник-директор на Управлението по промишленост и информационни технологии на провинцията.

Китайската компания вече си партнира с български дружества в областта на зарядната инфраструктура за електромобили и планира да разшири производствената си база у нас.

Тракия икономическа зона подписа меморандум с Хъбей

В рамките на посещението беше подписан Меморандум за сътрудничество между „Тракия икономическа зона“ и икономическата зона на Хъбей.

Документът беше подписан от основателя на ТИЗ Пламен Панчев и директора на Управителния комитет на индустриалния парк „Джундзие“ Ду Макуи в присъствието на Георги Янев и ръководителя на китайската делегация.

Целта е активизиране на индустриалния и технологичния обмен между двете икономически зони.

В бизнес делегацията участваха и представители на компании от класацията Fortune China 500, работещи в областта на енергийния преход.

Китайските компании проучват възможностите на българския пазар за съвместни проекти при изграждането на фотоволтаични паркове, внедряването на натриево-йонни батерии и развитието на индустриални зони с ниски въглеродни емисии.

Хъбей търси нови международни партньорства

По време на срещата Хао Лисяо представи стратегическото значение на провинция Хъбей в Северен Китай и икономическата и транспортната ѝ интеграция с Пекин в рамките на програмата „Дзин-Дзин-Дзи“, обхващаща пазар от 110 милиона души.

Провинцията преминава през индустриална трансформация с фокус върху иновациите, декарбонизацията и водородните технологии.

Китайската страна отправи покана към Георги Янев и Пламен Панчев да посетят Форума за сътрудничество между Китай и ЦИЕ, който ще се проведе през следващия месец в град Санджоу.

Възможности и за българския аграрен сектор

Сред обсъжданите теми беше и продоволствената сигурност в условията на климатичните промени.

Георги Янев представи Пловдивска област като втория икономически център на България и подчерта развитието на индустриалната зона в региона. В нея работят над 200 български и международни компании, а произведените в областта продукти достигат до повече от 100 държави. Производството формира близо 45% от регионалния БВП.

По време на разговорите беше обсъдено и селскостопанското производство в Хъбей. Хао Лисяо посочи, че провинцията внедрява технологии като устойчив ориз, който не се влияе от солена вода, както и методи за използване на пустинни територии за земеделски цели.

В същото време част от хранителните продукти продължават да бъдат внасяни, което според представената информация създава потенциал за български износ.

Пловдивска област има дългогодишни отношения с Китай. В региона функционират две демонстрационни зони за селскостопанско сътрудничество с китайски капитал – в община Първомай и в Аграрния университет. Областта има и споразумения за побратимяване с китайските провинции Хайнан и Ляонин.