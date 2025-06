Китайска делегация посети Стара Загора днес

Обсъдени бяха възможностите за побратимяване между градовете Ляочън и Стара Загора

Община Стара Загора днес бе домакин на делегация от Общинско управление на град Ляочън, провинция Шандун, НР Китай.

Членове на делегацията бяха Zhang Jianjun – зам.-кмет на общинското народно правителство на Ляочън, Zhou Zhongwei – генерален директор на Бюрото по земеделие в Ляочън, Liu Ying – зам.-директор на Службата за външни работи в Ляочън, Kong Zhiyong – зам.-кмет на областното правителство на област Чипинг, Li Guimin – генерален директор на Бюрото по земеделие и селски въпроси на окръг Янгу, Li Dongcheng – директор на отдел „Външно сътрудничество“, бюро по земеделие и селски въпроси в Ляочън, Zhao Bo – министър на международния отдел на Xinfa Group, Li Guangqing – председател и генерален мениджър на Shandong Sinoglory Health Food Co., Ltd. и Deng Yundong – председател на Liaocheng Dongda Food Co., Ltd.

На проведената протоколна среща в Община Стара Загора Георги Симеонов, директор на дирекция „Европейски програми и протокол“ представи пред делегацията местната икономика, инвестиционна политика, образователни институции и културно и историческо наследство. Той разказа историята на 8-хилядния ни зелен град със 128 000 дървета и 32 хектара парк „Аязмо“. Георги Симеонов разясни пред делегацията важността и стратегическото място на града ни и това, че на 30 км от тук е енергийният център на България, където има 3 ТЕЦ-а и се произвежда от въглища 40-50 % от електроенергията на страната. Директорът на дирекция „Европейски програми и протокол“ поясни, че в контекста на климатичните изисквания на ЕС ние правим преход към чиста енергия, която вероятно ще е соларна или водородна. „Около 10 000 семейства в момента са зависими от работата в енергийния комплекс. Преходът е голямо предизвикателство, защото трябва да подсигурим нови работни места и свежи инвестиции. Вашата велика страна е добре дошла в нашия град“, приветства гостите Георги Симеонов.

Началникът на отдел „Инвестиции, енергийна ефективност и зелен преход“ Росица Райкова поясни пред гостите: „По БВП сме втори след столицата, а по население сме пети. Сектор земеделие е трети като брутна добавена стойност в момента, а 35 000 души са работещите в сектор машиностроене. Партньорството между нас би помогнало да се развият търговски взаимоотношения в бъдеще.“ Тя разясни, че Община Стара Загора организира много кариерни форуми и събития, свързани с намиране на работна ръка. „Един от лостовете, които използваме за привличане на инвеститори е предоставяне на цялостна инфраструктура и площи от индустриалната зона. В момента имаме една изградена и една в процес на изграждане. За последните 5 години имаме 400% ръст на инвестициите и печелим вече две години подред награда за Община с най-много инвестиции“. Росица Райкова разясни на гостите и за сътрудничеството на Общината с Тракийския университет.

Зам.-директорът по учебната дейност в СУ „Максим Горки“ Георги Тонев с гордост представи учебното заведение и факта, че от 11 години в него се преподава китайски език и 130 деца от 8. до 12. клас изучават езика целодневно. „Все повече деца учат и избират китайски език и във висшето образование“, допълни зам.-директорът.

Zhang Jianjun – зам.-кмет на общинското народно правителство на Ляочън благодари за топлото посрещане на делегацията и представи града: „Дойдохме отдалеч и пристигнахме при вас, за да намерим приятелство и възможност за сътрудничество. Във вашия град видяхме хармония между хората и природата. Разбрахме, че има жизненост. Нашите градове имат много общо – и ние имаме стратегическо местоположение. Намираме се в Източен Китай, в най-голямата провинция и сме известни като важна точка между Жълта река и канал, който ни свързва с Пекин“. Зам.-кметът на общинското народно правителство представи тримата запозна присъстващите с големи техни фирми, свързани със селското стопанство, земеделска техника и зелена енергия.

Обсъдени бяха възможностите за побратимяване между градовете. „Нашият град Ляочън се отваря към целия свят. Имаме контакт с 10 държави и сме побратимени с 35 града. Вървим в една посока на сътрудничество в образование, транспорт , внос и износ на земеделска техника и други сфери“, информира зам.-кметът на общинското народно правителство. Гостите заявиха, че ще изпратят писмо с темите и областите, които представляват интерес за тях. „Предлагаме да създадем споразумение за побратимяване и инвестициите ще намерят правилната посока“, допълни на финала на срещата зам.-кметът на общинското народно правителство на Ляочън.

Домакини от Община Стара Загора бяха още: Мария Маркова, младши експерт в отдел „Европейски програми и международно сътрудничество“ и Надежда Георгиева, младши експерт в отдел „Връзки с обществеността и протокол“.

Гости и домакини си размениха подаръци. От китайска страна това бяха декоративни силуети, изработени от хартия, представляващи традиционно китайско изкуство Дзиенджъ. Изкуството датира отпреди 2000 г. и представя китайската култура, религия и бит. От Община Стара Загора подаръците бяха реплика на Бронзова монета на Юлия Домна и Икономически годишник на регион Стара Загора за 2025 .

След срещата в Община Стара Загора гостите от Китай бяха топло посрещнати и в Тракийския университет от проф. Дарина Заимова, зам.-ректор по научноизследователска и международна дейност и доц. Емил Славов, зам.-ректор по проектна дейност, доц. Станислава Пеева, зам. декан учебна дейност към Аграрен факултет и доц. д-р Мима Тодорова, зам.-декан по научноизследователска дейност и международно сътрудничество към Аграрен факултет. Там гостите бяха запознати с научните дейности, като основният фокус бе върху селското стопанство.

В края на своята визита китайската делегация посети местната фирма „Дерони“ – водещ иновативен, високотехнологичен производител на консервирани и замразени храни в региона. Проведе се посещение на място в собствените им зеленчукови градини и беше представен затвореният цикъл на производство.

