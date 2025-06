Кирил Киров – КИКО от „Капките”, писателят Георги Господинов и Кевин Суонепул, един от доайените в Apple са част от вдъхновяващите лектори на ФАРА’25 в Бургас

11 вдъхновяващи експерти , дискусионни панели, презентационни и лекторски студиа очакват най-добрите от добрите в креативната индустрия на морския бряг, в Бургас. Те са тук!

Бургас посреща най-престижния форум на креативната индустрия в България – ФАРА. Утвърденият форум ще отбележи своята 25-а годишнина между 5 – ти и 7-ми юни в Международен конгресен център, а публиката ще може да се наслади на вдъхновяващи лекции на международни комуникационни специалисти и български експерти.

„Капките – финалът на стадион Васил Левски – магия или добър маркетингов продукт?” „Секси ли е рекламата?”, „Науката влиза в бара…и намира клиента и агенцията в онзи странен момент, когато..”, „Капка по капка, криза прави”, От отдаденост до творческа смелост, „Как алгоритмичната Ера променя маркетинга?”, „Кой съм аз всъщност – разговор за автентичността” са темите на въздействащите панели, към които да се пресъедините. Гостите на фестивала ще имат среща и с първия български писател, носител на литературната награда Букър – Георги Господинов, който ще представи темата „През разказване към емпатия”.

Тазгодишното издание на Фестивала идва под мотото „Раждат се звезди“ и отбелязва своя четвърт век като пространство за обогатяване на знания и откриване на нови таланти. С посланието тази година организаторите целят да насочат прожекторите не само към вече успелите членове на индустрията, но и към младите звезди – бъдещите лидери на рекламната сцена.

И тази година по време на Фестивала опит и знания ще споделят доказани международни експерти – професионалисти от сферата на комуникациите и рекламата с богато портфолио от професионални успехи и практически умения. Вижте ги!

Д-р Карл У. Джоунс – един от най-награждаваните арт директори в мексиканската реклама е сред топ 20 творчески директори в Канада. В кариерата си е спечелил над 500 награди, включително и от Cannes Lions. Той е и изследовател, признат в световен мащаб като авторитетна личност в рекламата, канен в 12 държави да води семинари, сред които Clio’s Asia в Шанхай, Marketing Magazine в Торонто, El Ojo в Буенос Айрес, SXSW (South by Southwest) в Остин и Американската академия по реклама.

Кевин Суонепул е главен изпълнителен директор на Tha One Club for Creativity — неправителствената организация зад едни от най-престижните награди в индустрията. С над 27 години лидерски опит, Кевин има уникален поглед над глобалната креативност и развиващата се роля на идеите в рекламата, дизайна и дигиталните иновации. Бивш собственик на агенция и “ветеран” в Apple, той силно подкрепя развитието на творческото съвършенство и развитието на индустрията.

Коста Шнайдер е главен творчески директор на Publicis Groupe Украйна и Чехия, Saatchi & Saatchi Прага, и е многократно награждаван творчески лидер, президент на ADC*UA и силно вярващ в силата на идеите. Той стои зад въздействащи кампании като Motherland Pride и The Minefields Honey, и е петкратен носител на Cannes Lions — с поне един „Лъв“ всяка година от 2021 насам. Работата му е призната също и от Effie Europe, D&AD, The One Show, Epica, Clio, ANDY и много други, а самият той е бил в журито на най-престижните световни фестивали за креативност.

Равид Куперберг е обучител по структурирано творческо мислене и лектор в областта на бранд комуникациите, работещ с множество рекламни агенции и търговски марки по целия свят. Той е бивш професионалист в областта на рекламата с богат опит както в стратегическото планиране, така и в ролите на творческото насочване, което му помага да придобие уникална гледна точка за креативността и ръководенето на процесите, свързани с нея.

Той често е лектор на маркетингови конференции и рекламни фестивали, като има редица изяви на престижния фестивал Cannes Lions.



51 „Лъва“ от Cannes Lions, включително три награди Grand Prix, са присъдени на проекти, създадени с помощта на инструментите за структурирано творческо мислене на Mindscapes.

Милена Хаджииванова повече от 20 години провокира и подпомага израстването на хора и организации.

Професионалната ѝ изява е под няколко шапки, обединени от тази цел: психолог, коуч, ментор, бизнес консултант, HR директор, автор и водещ на лидерски програми за развитие, водещ на събития, мотивационен говорител, интервюиращ, преподавател, предприемач, иноватор, лидер…



В последните две години Милена е популярна като автор, водещ и продуцент на подкаст за ментално здраве Mindset Power Talk, в който се среща с публични личности от сферата на изкуство, спорт и бизнес, за да говори с тях за трудните неща, за грешките, за нагласата за развитие и устойчивостта.



Има над 17 000 участника, преминали през нейни обучения

Над 50 теми в портфолиото с програми за развитие

Създател на авторска програма: Академия за автентично лидерство

Над 1500 часа като коуч и ментор.



Георги Господинов е първият български писател, носител на Международен Букър с романа си Времеубежище (превод Анджела Родел). Книгите му излизат на 40 езика. „Писател с голяма топлота и майсторство“, пише за него Гардиън. Романът е сред книгите на годината на Ню Йоркър, Гардиън и Файненшъл Таймс.



Неговият дебют Естествен роман (1999) се превръща в събитие за новата вълна в прозата и връща читателите към българската литература. „Малък изискан шедьовър“, пише за него Франкфуртер Алгемайне Цайтунг. Романът му Физика на тъгата става Роман на годината в България и печели Европейската награда Ангелус. Чуждата критика сравнява Господинов с писатели като Маркес, Орхан Памук, Милан Кундера. Произведенията му се преподават в различни университети по света.



Господинов е автор на книги с поезия, разкази, на графичен роман „Вечната муха“, либрето за опера, пиеси и сценарии за филми. Филмът Сляпата Вайша по едноименния му разказ (реж. Теодор Ушев) е финалист за Оскар през 2017 г.

През 2023 г. става Кавалер на Френския орден за изкуство и литература.



Най-новата му книга е „Градинарят и смъртта“ (2024).



Той ще срещне публиката на ФАРА’25 с темата: „През разказване към емпатия”

Кирил Киров – Кико е телевизионен продуцент и режисьор с над 20 години професионален опит в създаването на развлекателни формати, сериали и музикални проекти. Работил е както по национални, така и по международни продукции, с фокус върху развитието на телевизионни формати за широка аудитория.



От януари 2024 г. заема позицията главен продуцент в Global Group Ltd., където ръководи разработката и реализацията на нови проекти в сферата на телевизионното забавление.



Кирил Киров – Кико има активна роля и в рекламната и събитийна индустрия:

– Съсобственик на агенция „Бригада“, специализирана в 360-градусови комуникационни кампании

– Съсобственик на „DNK“, комуникационна агенция за Инфлуенсър Маркетинг

– Партньор в „Артвент“, компания, която организира около 1000 културни събития годишно в България и чужбина



Работата му обединява телевизия, реклама и събития в интегриран продукционен модел, адаптиран към съвременната медийна и пазарна среда.



Кико е и идеолог, и продуцент на двата финала на „Като две капки вода“ – в Арена София през 2024 и на стадион Васил Левски през 2025 година.



Тема: Капките – финалът на стадион Васил Левски. Магия или добър маркетингов продукт?

Ненад Лозович е с над 30 години опит в марком индустрията, Ненад е съосновател и съсобственик на рекламна агенция New Moment София, която през годините работи както като независима структура, така и като част от международни мрежи. Работил е за едни от най-големите международни и местни рекламодатели. Под неговото ръководство агенцията печели множество награди, сред които отличия от ФАРА, Effie, както и признания на регионални и световни фестивали.



Ненад е бил дългогодишен член на Управителния съвет на Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА), както и неин председател и заместник-председател. Представлявал е България в Европейската асоциация на комуникационните агенции (EACA) и е бил член на нейна комисия, занимаваща се с въпросите на възнаграждението за агенционна работа.



Вдъхновен от предизвикателствата в комуникационната индустрия в България и по света, той е завършил докторска дисертация, посветена на взаимоотношенията между клиенти и агенции и възможностите за възнаграждение, базирано на постигнати резултати, като предстои да я защити в най-скоро време.



Преподава в Нов български университет в София, където води курсове по „Бизнес модели на рекламната индустрия“ и „Целеполагане в маркетинговите комуникационни практики“. Гост-лектор е в Executive и MBA програми на международни бизнес школи и в браншови организации.



Тема: Науката влиза в бара… и намира клиента и агенцията в онзи странен момент, когато…

Радослав Неделчев е Chief Client Officer на dentsu за Централна и Източна Европа, отговарящ за интегрираните решения за растеж, подпомогнати от креативност, данни и технологии.



С над 20 години опит в медиите и рекламната индустрия, Радослав е признат за способността си ефективно да води бизнеси и брандове през значителни трансформации. Присъединява се към dentsu през 2014 г., става Оперативен директор на dentsu България през 2015 г. и Изпълнителен директор на dentsu Хърватия през 2019 г. През 2021 г. поема ролята на Оперативен директор за Югоизточна Европа. През 2022 г. добавя към отговорностите си и ролята на Изпълнителен директор за dentsu Румъния.



Радослав е стратегически лидер, получил признание както на местно, така и на регионално ниво. Изпълнявал е два мандата като Председател на IAB България, член на Политическия комитет на IAB Европа и в Надзорния съвет на Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА). В момента е член на Chartered Institute of Marketing (CIM) във Великобритания, носител на наградите Top 50 COO и Move the Deal.

Нермин Моллаоолу е завършила Тракийския университет с бакалавърска степен по „Английска филология“. Първата си магистратура получава от Държавния университет на Кънектикът, а втората си дипломна работа пише в Университета Билги в Истанбул на тема: “Пропуски в договорите за права за автори и преводачи”.



След като работи три години като координатор по авторските права в YKY — едно от най-големите и престижни издателства в Турция — тя основава литературната агенция Kalem през 2005 г. През 2024 г. Kalem Agency печели наградата Sharjah Book Fair Rights Connection в категорията „професионалисти, работещи в издателства, които купуват и продават права за преводи“.



През 2009 г. тя основава Международния литературен фестивал в Истанбул (ITEF) заедно със съпруга си Мехмет Демирташ. С опита си двамата помагат на институции да създадат нови международни фестивали в различни градове на Турция.



Нермин Моллаоолу е избрана за млад предприемач в издателския сектор в Турция през 2009 г. от British Council и е удостоена с международната награда за изключителни постижения на литературни агенции през 2017 г. на Лондонския панаир на книгата. През 2023 г. е наградена с Офицерския кръст на Ордена за заслуги на Унгария.



През 2025 г. на Франкфуртския панаир на книгата Kalem Agency ще отбележи своята 20-годишнина. Нейна мечта винаги е била да има резиденция не само за писатели и преводачи, но и за редактори, литературни агенти, куратори на фестивали и литературни журналисти – хората, които движат издателския свят. През 2021 г. Нермин Моллаоолу и съпругът ѝ купуват къща в Ялова и я наричат KalemHouse, където приютяват ключови фигури от издателския сектор.



Нермин Моллаоолу е една от основателките на Linden Editions – независимо издателство със седалище в Лондон. Останалите основатели са британски и френски граждани. Те ще публикуват световна литература на английски език. Първите романи ще бъдат преводи от полски, италиански, хърватски и френски език.



Тя е пътувала до 85 различни страни, като в повечето е била по повод международни панаири на книгата и литературни фестивали. Гордее се, че познава множество писатели и е чела техните романи от всяка страна, която е посетила.



Тема: How do you turn the world around?



Рати Муджири е писател, журналист и преподавател с над две десетилетия професионален опит в отразяването на конфликти, връзките с обществеността и политическите комуникации. Кариерата му обхваща разнообразни роли в сферата на журналистиката, държавната администрация и академичните среди.

Като автор, Рати е публикувал няколко полудокументални книги, сред които „No Slaves in Heaven“ („Рабів до раю не пускають“, 2023), „M@ils About Afghanistan“ (2021) и „My Syrian Translator“ (2018), които съчетават журналистически подход с разказвателни елементи.



„No Slaves in Heaven“ („Рабів до раю не пускають“) е последната му книга, чието заглавие е вдъхновено от известната фраза на украинския казашки водач Иван Сірко. Книгата не е просто хроника на войната, а дълбоко проучване на духа на Украйна и нейния народ. Тя разглежда разрушаването на съветските стереотипи и подчертава борбата на Украйна за независимост, устойчивост и национална идентичност. Чрез въздействащо повествование и лични преживявания, Рати представя силен разказ за съвременна Украйна – от Евромайдана до пълномащабното руско нахлуване.

Журналистическата кариера на Рати започва през 2004 г., като оттогава насам работи с водещи грузински и международни медии. Като журналист и продуцент е отразявал ключови национални и международни събития, включително Руско-грузинската война (2008), Арабската пролет (2011) и продължаващото руско нахлуване в Украйна (от 2022 г.). Неговата обширна работа на терен го отвежда в зони на конфликт в Афганистан, Ирак, Украйна и Сирия, където предоставя задълбочени анализи и преки свидетелства за глобални кризи.



Понастоящем Рати е журналист и водещ на седмичното аналитично предаване Droeba по телевизия Formula. Освен това преподава курсове по отразяване на конфликти и медийни комуникации в кризисни ситуации в Университета на Грузия и Университета „Григол Робакидзе“, като наставлява следващото поколение журналисти.



Тема: Communication tools in wars and crises

Пейо Георгиев има над 20 години опит в медийния мониторинг и медийните анализи, натрупан чрез заемане на различни позиции и партньорства с множество местни и международни клиенти на Perceptica.



В момента той е Оперативен мениджър на агенцията и ръководи екип от опитни медийни анализатори и експерти.



Тема: Капка по капка, криза прави: Как медийните анализи могат да помогнат за успешната реакция по време на комуникационна криза



Събитието се реализира с подкрепата на Община Бургас

