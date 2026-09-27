KIDS EXPO България с официална позиция: Нямаме никаква връзка с PlayCity – Kids Festival & Expo

Организацията излезе с категорично разграничение след десетки обаждания, имейли и съобщения във връзка със събитието в Международен панаир Пловдив

KIDS EXPO БЪЛГАРИЯ заяви, че няма и никога не е имала организационна, търговска, партньорска или друга връзка с PlayCity – Kids Festival & Expo, което се провежда на 26 и 27 септември в Международен панаир Пловдив.

Позицията беше разпространена след множество телефонни обаждания, имейли и съобщения в социалните мрежи, получени от организацията през последните часове.

„KIDS EXPO БЪЛГАРИЯ няма и никога не е имала никаква организационна, търговска, партньорска или друга връзка с PlayCity – Kids Festival & Expo“, се посочва в съобщението.

От организацията подчертават, че не са организатор, съорганизатор или партньор на събитието и не носят отговорност за неговата организация, програма, билети, атракции, комуникация или отношенията с посетителите.

KIDS EXPO: За нас това е въпрос на доверие

От KIDS EXPO посочват, че държат на ясното разграничение заради доверието, което родители и деца са изградили към формата.

Според предоставената информация KIDS EXPO е международен формат с над 43 години история, развиван в различни европейски държави.

От организацията заявяват още, че KIDS EXPO е защитена търговска марка, чиито права за територията на България принадлежат на организацията.

В България досега са проведени три мащабни издания в София и Пловдив, като по данни на организаторите те са привлекли близо половин милион посетители.

В събитията са участвали стотици изложители и партньори, осем министерства, държавни и общински институции, Българската армия, служби за сигурност, спешна помощ, образователни и спортни организации и компании.

„За нас това не е просто статистика. Това е доверие. А доверието се изгражда с години и се защитава с отговорност“, заявяват от KIDS EXPO БЪЛГАРИЯ.

Официалните събития се обявяват само през каналите на KIDS EXPO

Организацията отново подчертава, че PlayCity – Kids Festival & Expo няма общо с KIDS EXPO БЪЛГАРИЯ.

Всички официални издания на KIDS EXPO БЪЛГАРИЯ се обявяват единствено чрез официалните комуникационни канали на организацията.

„KIDS EXPO е KIDS EXPO. 43+ години история. Близо 500 000 посетители в България. Три мащабни издания. Едно име. Едно доверие“, завършва позицията.