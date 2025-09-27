КЕВР: Стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, се извършва от ВиК оператора

„…По силата на чл.198о, ал.1 от Закона за водите стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, се извършва от ВиК оператора по реда на този закон и на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги. Възлагането на тези дейности, според чл.198п, ал.1 от Закона за водите, се извършва с договор по реда на цитирания закон или по реда на Закона за концесиите.

В изпълнение на тези разпоредби между Асоциацията по ВиК – Плевен /АВиК/ и ВиК – ЕООД Плевен на 07.04.2016 г. е сключен договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги за срок от 15 години…

Съгласно чл. 4.2 от този договор: „Операторът се задължава да стопанисва, експлоатира и поддържа активите с дължимата грижа и в съответствие с добрите инженерни практики и плана за стопанисване, експлоатация и поддръжка“.

Контролът по изпълнението на договора, съгласно чл.198в, ал.5, т.6 от ЗВ е отговорност на председателя на Асоциацията по ВиК, или в случая – на областния управител и председател на АВиК – Плевен.

Това се казва в писмо, изпратено от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ до Общински съвет – Плевен още през м. януари, в отговор на приетата от местния парламент през декември 2024 г. декларация за безводието в Плевен и общината. В посоченото писмо от КЕВР пишат, че съгласно чл.12.4 (а) и (б) от договора: „Не по-късно от 15 април на всяка година Операторът изпраща на АВиК писмен доклад за дейността си през предходната година, заедно с копие на финансовите си отчети за предходната година. Годишният доклад съдържа информация за предоставянето на услугите, изпълнение на показателите за качество, стопанисването, експлоатацията и поддържането на публичните активи, изпълнението на бизнес – плана и подробната инвестиционна програма, препоръка на оператора и др…“

На интернет страницата на АВиК – Плевен не е достъпна информация, касаеща изпълнение на горепосочените изисквания, отбелязват от КЕВР.

