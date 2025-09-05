Казанлък зазвуча в ритъма на „Джазарт“ – фестивалът, в който музиката не само се слуша, а се преживява

Казанлък отново се потопи в магията на джаза с откриването на “Джазарт Казанлък“, който и тази година събра почитатели на качествената музика.

Фестивалът се провежда в Археокомплекс “Долината на тракийските царе” и стартира с концерт на Jazz Duo Voice & Accordion, които плениха.

Кулминацията на вечерта бяха изпълненията на Васил Петров – една от най-ярките фигури на българската джаз сцена. Неговият кадифен глас и харизматично присъствие изпълниха залата, а репертоарът му съчета класически джаз стандарти и любими мелодии, които спечелиха аплодисментите на публиката.

Заместник-кметът на Община Казанлък Сребра Касева приветства всички присъстващи от името на кмета Галина Стоянова.

Първата вечер от “Джазарт Казанлък“ доказа, че джазът не просто се слуша, а се преживява.

В съчетание с откриването на виненото изложение “Жизнената сила на тракийския еликсир“, джазовата вечер придоби още по-богат контекст – вкусове, аромати и звуци се сляха в едно преживяване за всички сетива.

Посетителите в археокомплекса имаха възможността да видят и изложбата “Пазители на паметта”, посветена на 80 години от откриването на Тракийска Казанлъшка гробница.

Събитията са част от културната програма на “Празници в Долината на тракийските царе” 2025 и очакват ценителите на виното и качествената музика и на 5 и 6 септември в Археокомплекс “Долината на тракийските царе”.

