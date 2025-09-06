Казанлък празнува 140 години от Съединението на България

Казанлък се преклони пред величавия урок по единение, който българският народ ни завещава преди 140 години!

С водосвет за здраве и благоденствие, отслужен от казанлъшки свещеници начело със ставрофорен свещеноиконом Димитър Димов – архиерейски наместник на Казанлъшка духовна епархия, започна празничното честване на 6 септември.

В Съединението на Княжество България с Източна Румелия през 1885 г. нашият народ показва, че има кураж да отстоява своята независимост, а героизмът и жертвоготовността на онези дни ни вдъхновяват и днес.

Гости на събитието бяха председателят на Общински съвет – Казанлък Николай Златанов, секретарят на общината Гинка Щерева, директори на културни институти, както и десетки граждани, дошли да споделят празника.

С песни и стихотворения младите таланти Цветелина Ганева и Цветелина Иванова напомниха за красотата на родината и силата на българския дух, изпълнявайки песни и стихове, посветени на България.

„Поклон, дълбок поклон пред извършителите и защитниците на Съединението! Да живее свободна и независима България!“ – са думите, които докоснаха всички присъстващите.

Честит празник, казанлъчани!

