Казанлък отпразнува 117 години Независима България

На днешната дата празнуваме 117 години от обявяването на Независимостта на България.

Тя е провъзгласена на 22 септември 1908 година и с този акт българската държава отхвърля политическата и финансовата си зависимост от Османската империя, наложена ѝ от големите европейски държави с Берлинския договор, а българският княз приема титлата “цар”.

Денят се чества като официален празник на страната от 1990 година.

На 22 септември 1908 г., след тържествен молебен в църквата „Св. Четиридесет мъченици“ в Търново, княз Фердинанд I обявява с манифест независимостта на Княжество България.

Община Казанлък отбеляза днешния празник с тържествена програма.

В Православен храм “Успение Богородично“ в Казанлък бе отслужен водосвет за здраве и благоденствие от отец Димитър Димов, в съслужие с казанлъшки свещеници.

Бе прочетен Манифестът на цар Фердинанд І за обявяване на независимостта, а д-р Момчил Маринов, директор на Исторически музей “Искра”, припомни исторически факти, свързани с една от най-важните дати в българската история.

Ирина Димитрова от школа “Орфей“ към НЧ “Възродена Искра 2000″ изпълни тематична песен, която насити тържествената програма с емоционалност и гордост.

На събитието присъстваха заместник-кметът на Община Казанлък Сребра Касева, председателят на казанлъшкия общински съвет- Николай Златанов, почетни граждани на Казанлък и родолюбиви жители и гости на града.

И нека на днешния ден си припомним думите от Манифеста на цар Фердинанд от историческия 22 септември 1908 година: “Нищо не трябва да пречи за преуспяването на България!“

Честит празник!

