Казанлък отбеляза 118 години от Независимостта с тържествена програма

Манифестът за обявяване на Независимостта беше прочетен от ученик в ролята на княз Фердинанд, а празникът събра представители на културни институции, ученици и граждани

Казанлък отбеляза тържествено 118 години от обявяването на Независимостта на България – една от най-светлите дати в националната история.

Празничната програма беше организирана от Община Казанлък, Исторически музей „Искра“, Музея на фотографията и Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“.

Честването започна в храм „Успение Богородично“, където Негово Високоблагоговейство Димитър Димов, архиерейски наместник на Казанлъшка духовна околия, отслужи тържествен водосвет за здраве и благоденствие.

Манифестът за Независимостта прозвуча отново

Празничната програма продължи с изпълнение на ученическия гвардейски оркестър към Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“.

Василиос Калудис, ученик от ОУ „Христо Ботев“ в село Енина, влезе в ролята на княз Фердинанд и прочете Манифеста за обявяване на Независимостта.

Историческо слово по повод годишнината произнесе д-р Иво Косев, главен уредник в Исторически музей „Искра“.

С музикален поздрав в честването се включиха Гергана Стойкова и Ирина Димитрова от школа „Орфей“ с ръководител Мариана Мъгева. Те изпълниха песента „Това е България“.

На празничното събитие присъстваха заместник-кметовете на Община Казанлък Сребра Касева и Даниела Коева, ръководители и представители на културните институти в града, ученици, жители и гости на Казанлък.

На 22 септември България отбелязва обявяването на своята Независимост. През 1908 година в църквата „Св. Четиридесет мъченици“ във Велико Търново княз Фердинанд прочита Манифеста, с който България е провъзгласена за независимо Българско царство.