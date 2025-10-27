Казанлък е сред българските общини с най-високо натоварване на общинската администрация, сочи най-новият анализ на Института по пазарна икономика (ИПИ), изготвен на база данните на Министерството на финансите за четвъртото тримесечие на 2024 г.

Според изследването, в Казанлък един общински служител обслужва над 580 жители – показател, който поставя града сред общините с най-натоварена администрация в страната. За сравнение, в София на един служител се падат около 490 жители, а в повечето други общини – между 100 и 300 души.

Въпреки високото натоварване, Община Казанлък успява да запази високо качество на административните услуги и да отговори на нуждите на гражданите и бизнеса.

