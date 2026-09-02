Катапултно кресло и бронирани машини идват на KIDS EXPO PLOVDIV 2026

Най-голямото детско изложение в Пловдив ще събере военни, специални сили, полиция, пожарникари и спасители от 11 до 13 септември

Катапултно кресло, истинска авиационна екипировка, бронирани машини и демонстрации на специалните сили ще бъдат сред големите атракции на KIDS EXPO PLOVDIV 2026. Изложението ще се проведе от 11 до 13 септември в пространството около Братската могила в Пловдив.

Посетителите ще могат да разглеждат зоните всеки ден от 10:00 до 19:00 часа, а входът е свободен.

Сред най-интересните участници тази година ще бъде 3-та авиационна база „Граф Игнатиево“. Военнослужещите ще представят техника и оборудване, използвани при експлоатацията и обслужването на бойната авиация.

Децата ще могат да видят отблизо катапултно кресло, авиационни шлемове и маски, височинно-компенсиращи и противопретоварващи костюми, парашутно-десантно оборудване и аварийно-спасителни средства. Ще бъде показана и специализираната техника FORD F-350 Flight Line Tow Tractor.

Съвместното командване на специалните операции ще пристигне с високопроходими бронирани машини и автомобили. Специалните сили ще изградят център с парашутно оборудване и ще направят динамична демонстрация със служебни кучета.

В изложението ще се включи и 101-ви Алпийски полк на Сухопътните войски. Популярната от предишни издания стена за катерене отново ще бъде на разположение на децата под наблюдението на военнослужещи.

От Пътна полиция до демонстрационен център на 112

МВР ще участва чрез Националната полиция, Пътна полиция, Гранична полиция и пожарната в Пловдив. Ще бъде изграден специален детски полигон, където малчуганите ще могат практически да научат основните правила за безопасност на пътя.

Сред любопитните образователни зони ще бъде и демонстрационен call център на Националната система 112. Децата ще могат да подадат примерен сигнал и да проследят как той се обработва – от приемането на обаждането до изпращането на съответната служба.

Изпълнителната агенция по горите ще покаже специализиран автомобил за гасене на горски пожари и мобилния образователен фургон „Горичка в количка“. Предвидени са занимания за залесяването, дивите животни, пчелите и професията на лесовъда.

Българският Червен кръст и Центърът за спешна медицинска помощ – Пловдив също ще се включат с практически демонстрации.

Спорт, образование и забавления

Специално място в програмата е отделено и на спорта. Ботев Пловдив ще представи историята и детско-юношеската си школа, като са планирани игри с футболисти и треньори от академията и среща със специален гост от мъжкия отбор.

Баскетболният клуб Академик Пловдив ще изгради площадка за открити тренировки с деца.

Културни, образователни и творчески инициативи ще допълнят програмата, а сред участниците ще бъдат училища, социални организации, фондации и компании.

KIDS EXPO PLOVDIV 2026 ще даде възможност на децата не само да разгледат интересна техника, но и да се запознаят отблизо с работата на военни пилоти, командоси, полицаи, пожарникари, медици и спасители.

Изложението се провежда с подкрепата на Община Пловдив.

KIDS EXPO PLOVDIV 2026

Кога: 11–13 септември, от 10:00 до 19:00 часа

Къде: Братската могила, Пловдив

Вход: Свободен