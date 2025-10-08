Къща за музикални вълшебства „Дивизи“ кани на майсторски клас по камерна музика и оркестрово свирене за деца

Къща за музикални вълшебства „Дивизи“, град Пловдив, отправя покана към желаещите да се включат в „Майсторски клас по камерна музика и оркестрово свирене“ с водещ Деница Казакова – цигулар с международна известност и преподавател по цигулка в Консерваторията в гр. Лозана, Швейцария.

Събитието ще се проведе от 15 до 19 октомври в Къща за музикални вълшебства „Дивизи“ гр. Пловдив. Възможност за участие в майсторския клас ще имат децата от Детски оркестър „Дивизи“ към музикалната къща, които вече три години изнасят образователни концерти в различни учебни заведения в Пловдив. Диригент на оркестъра е Иван Русев.

При изявено желание и възможност за включване в графика, участие могат да вземат и други деца от музикалните школи в гр. Пловдив. Участието е безплатно за децата.

Предвидени са индивидуални и групови репетиции, както и заключителен концерт с участието на всички изпълнители на 18 октомври от 18.00ч. в зала АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ гр. Пловдив. Концертът е част от Есенен салон на изкуствата Пловдив`2025 и е с вход свободен.

Майсторският клас е заключително събитие по проекта „Детски оркестър Дивизи“, осъществяван с финансовата подкрепа на Община Пловдив като част от Културния календар на града за 2025 година.

