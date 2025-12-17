Касите на „Местни данъци и такси“ в Търговище ще работят със съкратено работно време на 30 декември

Касите на отдел „Местни данъци и такси“ в Търговище ще бъдат със съкратено работно време в края на годината заради преминаването към новата валута и годишното приключване на обслужващата Общината банка.

Всички видове плащания ще могат да се извършват в брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на администрацията до 10.30 ч. на 30 декември.

Гишетата за обслужване в Центъра за административно обслужване ще работят със стандартното си работно време от 8.00 ч. до 17.30 ч. След 10.30 ч. на 30 декември обаче гражданите ще могат да получават там само предварително заявени и заплатени услуги или да подават документи, за които не се изисква заплащане.

Електронни плащания могат да се извършват постоянно, но времето за тяхното изпълнение ще зависи изцяло от работното време на обслужващата банка на наредителя.

Банковата сметка на администрацията е: IBAN BG60UBBS80028413869000; BIC UBBSBGSF; Банка ОББ АД – клон Търговище. При плащане се отбелязва и съответният код за вид плащане. Всички кодове са публикувани в сайта на администрацията: https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/administrative-services/bank.accounts.

Местните данъци и такси могат да се превеждат и чрез платформите за онлайн банкиране на най-големите банки в страната, като сумите там се генерират автоматично.

