Карнавални шествия и куклен театър в програмата на уличния фестивал 6Fest в София тази седмица

Карнавални шествия и куклен театър ще гледат столичани и гостите на София в следващите събития от Международния фестивал за улични изкуства 6Fest (ШестФест) от 21 до 24 август. Всички събития са с вход свободен и се осъществяват с подкрепата на Столична община по Столична програма „Култура“ и Лятната програма на Календара на културните събития на Столична община за 2025 г.

На 21 август от 19:00 ч. на Лятната сцена в Борисовата градина 6Fest ще представи кукления спектакъл „Палечка“ от Театър „Гестус“ (Благоевград). Най-малките зрители ще могат да гледат увлекателна и приключенска история, по едноименната приказка на Ханс Кристиан Андерсен, за блатни духове, елфи и жаби, но най-вече за търсенето на истинската любов, от която буквално израстват криле на гърба.

На 22 август от 21:00 ч. е шествието на светещите карнавални кукли на 6Fest „Приказни животни“. По алеите в Градската градина и пред Народния театър „Иван Вазов“ ще се появят като от приказките змей, птица и риба. Трите светещи кукли вплитат в себе си български фолклорни мотиви, а надписът 6Fest върху змея е изписан на… глаголица.

Второто карнавално шествие от програмата на 6Fest е на 23 август от 19:30 ч. в пешеходната зона на бул. „Витоша“. От пресечката с ул. „Алабин“ в посока бул. „Патриарх Евтимий“ ще видим артисти на кокили и в маскоти като 5 от причудливите герои на Луис Карол от „Алиса в страната на чудесата“ – Алиса, Белия заек, Шапкаря, Картата и Царицата. В събитието ще участва „Matrix Entertainment“ – цирково-театрална формация от Нови Сад, Сърбия.

На 24 август поредицата „Карнавал с 6Fest в парка“ продължава с гостуване в парк „Гео Милев“, около Паметника на Георги Аспарухов – Гунди. От 19:00 до 21:15 ч. 6Fest ще представи дневно и светлинно шествие с 3 от своите големи карнавални кукли „Извънземните“, както и работилница по улични и карнавални изкуства, насочена към деца и младежи. Последното събитие от „Карнавал с 6Fest в парка“ е в Западен парк на 10 септември.

6Fest е първият самостоятелно провеждащ се фестивал в България, посветен на изпълнителските улични изкуства като карнавал, съвременен цирк, куклен театър, живи статуи, огнени изкуства, кокили, улична магия, танц, музика и др. В началото на тази година фестивалът получи отличието „EFFE Label 2024-2025“ на Европейската фестивална асоциация (EFA). Етикетът EFFE се присъжда от международно жури и е европейският знак за качество за забележителни арт фестивали, които демонстрират ангажираност към изкуството, участие на местната общност и международна активност. Фестивалът е създаден през 2017 г. и до момента има 16 издания и над 200 събития в 10 български града.

Актуална информация може да откриете на фестивалния сайт https://6fest.art/6fest-sofia-2025/ , както и в специалните Facebook събития „6Fest – Карнавал в 4 парка в София“ https://www.facebook.com/events/1076425950700100/1076425960700099/ и „6Fest София 2025 | Международен фестивал за улични изкуства“ https://www.facebook.com/events/728495413262094 .

ПРОГРАМА

21 август 2025 г.

Лятна сцена в Борисовата градина

19:00 – 19:35 ч. Куклен спектакъл „Палечка“ – Театър „Гестус“ (Благоевград)

22 август 2025 г.

Градска градина и площад пред Народен театър „Иван Вазов“

21:00 – 22:00 ч. Шествие на светещите карнавални кукли „Приказни животни“ на 6Fest

23 август 2025 г.

Пешеходна зона на бул. „Витоша“. Начална точка: пресечката с ул. „Алабин“. Крайна точка: пресечката с бул. „Патриарх Евтимий“

19:30 – 20:30 ч. Карнавално шествие на артисти на кокили и маскоти „Алиса в страната на чудесата“ – „Matrix Entertainment“ (Сърбия)

24 август 2025 г.

Парк „Гео Милев“ – поляна и алеи около Паметник на Георги Аспарухов – Гунди

19:00 – 19:30 ч. Дневно карнавално шествие

19:30 – 20:30 ч. Работилница за карнавални и улични изкуства

20:30 – 21:15 ч. Светлинно карнавално шествие

10 септември 2025 г.

Западен парк – Централна алея и Алея с криви огледала

18:30 – 19:00 ч. Дневно карнавално шествие

19:00 – 20:00 ч. Работилница за карнавални и улични изкуства

20:00 – 20:45 ч. Светлинно карнавално шествие

