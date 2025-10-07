Каратеки от всички възрасти се включват в Международния турнир за купа „Плевен“

Международен турнир по карате за купа „Плевен“ ще се проведе на 11 октомври 2025 г., събота.

Спортното събитие ще е в зала „Балканстрой“ в Плевен и е посветено на 50-годишния юбилей на карате в града. Турнирът е за деца, жени и мъже и обещава оспорвани двубои, спортен хъс и приятелство на татамито.

Организатор и домакин на турнира е Клуб по бойни изкуства „Петромакс“ – Плевен с президент Русалин Русалинов, който е и почетен президент на Българската национална федерация по карате. Събитието се провежда с подкрепата на Община Плевен, като част от Спортния календар на Общината за 2025 г. Инициативата е включена и в Националния спортен календар на Българска национална федерация Карате за 2025 г.

Началото на срещите в събота е в 9.30 часа, официалното откриване на турнира е в 14.00 часа.

