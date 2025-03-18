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Карате клуб „Шото Витяз“ с пет медала от „Bulgarian Karate Open“

Редактор

КК „Шото Витяз“ взе участие в международния турнир „Bulgarian Karate Open“, проведен във Велико Търново.

В състезанието се включиха близо 1000 каратеки от България, Турция, Румъния, Молдова, Словения и Азербайджан.

Нашите състезатели завоюваха пет медала, демонстрирайки отлични умения и спортен дух. Поздравления както за медалистите, така и за всички, които дадоха най-доброто от себе си на татамито!

 Медалисти:

 Теодор Атанасов– 2-ро място

 Ростислав Коконов – 3-то място

 Тунджер Ведат- 3-то място

 Теодор Тодоров- 3-то място

Силвена Кралева- 3-то място

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