Карате клуб „Шото Витяз“ с пет медала от „Bulgarian Karate Open“
КК „Шото Витяз“ взе участие в международния турнир „Bulgarian Karate Open“, проведен във Велико Търново.
В състезанието се включиха близо 1000 каратеки от България, Турция, Румъния, Молдова, Словения и Азербайджан.
Нашите състезатели завоюваха пет медала, демонстрирайки отлични умения и спортен дух. Поздравления както за медалистите, така и за всички, които дадоха най-доброто от себе си на татамито!
Медалисти:
Теодор Атанасов– 2-ро място
Ростислав Коконов – 3-то място
Тунджер Ведат- 3-то място
Теодор Тодоров- 3-то място
Силвена Кралева- 3-то място