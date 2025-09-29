Карате клуб „Шото Витяз“ с медали от Националната купа в Габрово

В Габрово се проведе Националната купа по карате, която събра рекорден брой участници – 43 клуба и над 600 състезатели от цялата страна.

Карате клуб „Шото Витяз“ – Силистра взе участие в състезанието и постигна отлични резултати, като спечели общо 7 медала:

• 3 златни

• 4 бронзови

Тези постижения са резултат от упоритата работа и постоянството на състезателите, както и от всеотдайността на треньорския екип.

Клубът продължава да следва своята мисия – да развива млади таланти и да изгражда каратеки с дисциплина, характер и спортен дух.

