Карате клуб Шото-витяз с бронзов медал от 11-то Световно Първенство по шотокан карате, коеото се проведе от 05.11.2021г. до 07.11. 2021г. в Турция град Истанбул.

В него зеха участие 1200 състезатели от 30 държави. Трето място и бронзов медал в дисциплината кумите, кадети кат. над 70кг. завоюва представителя на карате клуб „Шото- Витяз“ Теодор Атанасов.Независимо, че не взеха призови места, добра физическа и техническа подготовка демонстрираха Силвена Кралева, Радослав Георгиев, Ростислав Коконов и Веселин Димитров.Следващо важно състезание е балкаското Пъвенство за кадети джуниори и U21 от от 24.11.2021г. до 28.11.2021г. в град Пореч Хърватска на което Теодор Атанасов ще вземе участие.Искрени балгодарности и към спорсорите на клуба ELICA PROcessing , Тодор Стаматов и Боян Йорданов.