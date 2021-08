„Капана Фест“ събужда душата на квартала в края на горещия август

Организаторите вече обявиха и музикалната програма на главна сцена „Капана“

От 26 до 29 август в Капана – кварталът на творческите индустрии отново ще се съберат талантливи творци и артисти от всички сфери на културния живот, за да променят облика на пловдивския квартал, превръщайки го в автономен остров на съвременното изкуство за един дълъг уикенд, носещ любимото име „Капана Фест“.

Замислен като карнавал на свободното творчество с 2 издания годишно, вече 2-ра поред година „Капана Фест“ представя една нова концепция, концентрирайки усилията си в едно издание годишно, откриващо и представящо пред широката публика музиканти, автори, занаятчии и творци с нестандартни идеи и интересни проекти в няколко основни направления: Музика, Танци, Занаяти, Работилници, Изложби, Литература, Театър и Арт Инсталации.

Духът на квартала ще оживее чрез пет концептуални музикални зони, от които публиката заедно с всички музиканти, ще събудят „ Душата на Квартала‘‘.

В зоните на съпътстващия базар „Капана Фест“ ще откриете авторски изделия, натурални и био храни и напитки, българска мода и задължително мекият и топъл звук на грамофонни плочи, осигурен от приятелите от @my-vinyl.com магазин за грамофонни плочи.

Очаквайте още литературна зона, арт – инсталации, графити, изложби и много изненади.

Организаторите на „Капана Фест“ вече обявиха и музикалната програма на главна сцена „Капана“ ( паркинг до Централни хали), на която в дните от 26 до 29 август ще чуете много талантливи родни и чужди музиканти. Очаквайте подробната програма на facеbook страницата за събитието. POWERED BY : Somersby

26.08

19:30 Сетива на Ангел Дюлгеров

21:00 Divine Astronaut (U.S.A)

27.08

19:00 Stop the Schizo

20:15 Me and My Devil

21:30 SINOPTIK (UKR)

28.08

19:00 WE DA BEST FRIENDS

Trombobby & C- MO, / ALEKS, / Прея /

29.08

21:00 Тангра/Tangra

„Капана Фест“ се осъществява с подкрепата на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2021 година.

Издаваме още от културната програма на Капана Фест 2021!

Художникът Вълкан Вълканов ще представи над тридесет плаката, които ще бъдат част от въздушната изложба в Пловдив, кв. Капана. Такъв тип изложби не се срещат често. Тези произведения са създадени, за да отразят конкретна постановка или социален проблем, но след това обикновено, няма къде да ги видим отново. Точно за това ще се състои тази изложба, която има за цел да представи многообразието и силата на въздействие на сценичния и социалния плакат. Който има желание да се сдобие с някоя от творбите, може да запази своя избор в ателие HAVA, магазин WAM или на мърч щанда на Kapana Fest на пл. Широкото.

Капана Фест винаги се стреми да докосне сетивата на публиката , да я развълнува и да й подари незабравимо музикално изживяване.

На 26 август ще имате възможност да се насладите на Livvy Holland и Moonhead от Divine Astronaut – международен проект, който прави даунтемпо алтернативна електронна музика за късните часове на нощта. Дуото се ражда в Източна Европа, въпреки че музикантите, които се определят като „граждани на света“, идват от Канада, Америка, Нова Зеландия и Австралия. Музиката на Divine Astronaut е силно повлияна от 90-те години и артисти като Portishead, Bjork, Enigma, Peter Gabriel, Massive Attack, NIN и Radiohead.

Капана Фест 2021 представя изложба “Портрети“ от Петър Чучулигов. Петър Чучулигов е автор, който е влюбен в черното и бялото. В изложбата ще си проличи интереса му към хората на изкуството и науката. Ще бъдат представени портрети на известни личности, които са оставили отпечатък в историята не с политика, а с творчество, което е променило посоките и е създало необходимите импулси за промяна. „Портрети“ е колекция, която е създавана през изминалите години с много любов в търсене на искрата. Искра – получена от сблъсъка на черното и бялото.