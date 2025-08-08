петък, август 8, 2025
Канят поети да участват в XII Национален конкурс за поезия „Академик Николай Лилиев“ в Стара Загора

Подаването на творби за XII Национален конкурс за поезия „Академик Николай Лилиев“ е в ход. Условията за участие могат да бъдат видени на страницата на Община Стара Загора на следния адрес тук.

Според регламента на конкурса участниците трябва да изпратят писмо (имейл) с 2 прикачени файла – единият с трите конкурсни стихотворения, другият – с личните данни на участника. За гарантиране оригиналното авторство на представените творби организаторите на конкурса изискват необходимите лични данни да бъдат попълнени в приложената декларация.

Стара Загора с четири нови пейки за кърмене и преповиване

Кметът Мелемов провери обновени детски съоръжения след ремонтни дейности

Архиерейска св. Литургия и панихида в Клисурски манастир „Св. Петка“

