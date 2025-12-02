вторник, декември 2, 2025
Кампанията „БезДОМен или ДОМашен? Ключът е в теб!“ гостува на Sofia Christmas Fest

Кампанията за осиновяване и отговорно отношение към животните “БезДОМен или ДОМашен?  Ключът е в теб!” гостува на Sofia Christmas Fest на 29 и 30 ноември.  

В шатрата, нашите партньори от Animal Rescue Sofia и Бандата на 1500-те представиха на гостите на Фестивала активните инициативи на организациите, начините за осиновяване на животинки и отправяха препоръки за отговорно отглеждане на домашните любимци. Посетителите имаха възможност да подкрепят дейността на организациите като закупят календари, картички, тениски и др. 
📸 Боби Ганчев

