Кампания за превенция на агресията сред подрастващите обедини 250 деца

В рамките на два дни Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните организира инициатива, посветена на превенцията на агресивното поведение сред подрастващите. В кампанията се включиха близо 250 деца, които имаха възможност да участват в разнообразни забавни и образователни активности.

Събитието предложи съчетание между игра, движение и полезни уроци за това как емоциите могат да бъдат разпознавани, управлявани и насочвани по позитивен начин чрез дейности, които канализират тяхната енергия и потенциал и доставят радост и забавление. Чрез тематични игри, упражнения за екипност и занимателни предизвикателства децата се учеха да общуват спокойно, да решават конфликти и да проявяват емпатия към околните.

Едно от най-очакваните преживявания за участниците бе посещението на Ледената пързалка, където учениците се забавляваха и споделяха преживявания в неформална среда. Според организаторите подобни дейности помагат за изграждането на доверие между децата и за намаляване на напрежението, което често води до агресивни прояви.

Инициативата е част от последователните усилия на Община Русе и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за насърчаване на толерантността, изграждане на социални умения и подпомагане на училищните общности в превенцията на негативното поведение. Организаторите изразиха удовлетворение от активността и ентусиазма на участниците и заявиха готовност подобни инициативи да продължат и занапред, за да обхванат още повече деца и ученици.

