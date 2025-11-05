сряда, ноември 5, 2025
Кампания по кръводаряване в Сливен през ноември, в памет на жертвите от катастрофи

По повод Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия, който се отбелязва всяка трета неделя от месец ноември, в Сливен се организира кампания по кръводаряване.

Тя ще се проведе на територията на Кръвен Център. Организатори на акцията са Областната организация на Българския Червен Кръст-Сливен и Отделението по Трансфузионна Хематология при МБАЛ „Д-р Иван Селимински”. Инициативата е в знак на солидарност към усилията за повишаване на обществената отговорност за спазване на правилата за движение по пътищата.   

Желаещите да дарят кръв, нека заповядат всеки работен ден от 08.00 до 14.00 ч. в Отделение по трансфузионна хематология (Кръвен център), което се намира в ДКЦ 2, етаж 1.

Допълнителна информация и отговори на всички най-важни въпроси във връзка с даряването на кръв, може да намерите в сайта на МБАЛ „Д-р Иван Селимински”.https://mbal.sliven.net/donation.php 

Нека обединим усилия в името на живота!  

