Кампания „Безопасни игри – светло бъдеще“ насърчава позитивното поведение сред децата в Русе

На 26 и 27 ноември от 13 до 17 часа на пл. „Свобода“ ще се проведе кампанията „Безопасни игри – светло бъдеще“ – инициатива, посветена на насърчаването на позитивното детско поведение и изграждането на умения за безопасно и отговорно участие в игри и социални дейности. Събитието се организира в изпълнение на Програмата за превенция на противообществените прояви на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Русе.

Инициативата има за цел да подкрепи децата в усвояването на позитивни модели на общуване, самоконтрол и безопасно поведение в различни игрови ситуации. Чрез интерактивни и практически дейности участниците ще бъдат насърчени да разпознават рискови ситуации по време на игра, развиват умения за екипност, толерантност и уважение, подобряват комуникацията с връстници и възрастни, изграждат чувство за отговорност и самодисциплина и усвояват алтернативи на рисковото или агресивно поведение.

В рамките на кампанията децата ще участват в тематични игри, обучителни работилници, беседи и демонстрации, целящи да ги ангажират по достъпен и забавен начин. Специалисти и педагози ще представят практически техники за справяне с конфликти и превенция на агресивни прояви, като стимулират позитивната атмосфера и активното участие.

Инициативата цели да подпомогне усилията на Община Русе и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за създаване на безопасна и подкрепяща среда за подрастващите.

