„Камерна сцена Пловдив“  представя „Димитър Горчаков Трио“ в Първо студио на Радио Пловдив 



На 5 декември, петък, от 19.00 часа в Първо студио на Радио Пловдив, „Камерна сцена Пловдив“ представя проекта „Димитър Горчаков Трио“- най-новата творческа стъпка на пианиста и композитор Димитър Горчаков.

Горчаков е добре познат на българската публика като активен музикант със своите разнородни по стил проекти, с които стъпва на традиции от класическата музика, джаз, театрална сцена – до електроника и експериментални проекти, които имат живот и на клубните сцени.

На сцената Димитър Горчаков ще бъде заобиколен от двама изключителни музиканти, чието присъствие внася специална и автентична дълбочина в звученето на проекта – Михаил Иванов – контрабас и Васил Вутев – барабани. И двамата са добре познати на българската и международната джаз сцена, с богат опит, разнородни проекти, многобройни участия на престижни фестивали и впечатляващи творчески биографии. Тяхната виртуозност и интуитивна музикална комуникация превръща изпълнението в жив, импровизационен разказ, в който всеки елемент звучи органично и непредсказуемо.

Триото съчетава български фолклор със свободния израз на джаза и експерименталния дух на електронните жанрове, изграждайки оригинален звук, който надхвърля стиловите рамки и предлага истинско многопластово преживяване.

Публиката ще чуе изцяло авторска програма, в която са включени нови аранжименти на пиеси от дебютния солов албум на Горчаков, както и музика, създадена специално за тази формация. Репертоарът е богат на текстури, ритмични пластове и емоционални контрасти, които се разгръщат естествено в камерната динамика на триото.

„Камерна сцена Пловдив“ се осъществява с подкрепата на община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2025 година.

Билети се продават в мрежите на EVENTIM, както и на място преди концерта.

Димитър Горчаков е български джаз пианист и композитор, роден в София. Учи класическо пиано и джаз пиано в НМУ „Любомир Пипков” и НМА „Панчо Владигеров”. Участва в редица проекти, свързани с импровизация, джаз, класическа музика, озвучаване на неми филми, експериментална музика и др., като е концертирал в Европа, Северна и Южна Америка, и Скандинавските страни.

Михаил Иванов е контрабасист, завършил Амстердамската Консерватория (джаз департамент) през 2006 г. Носител на награди, включително индивидуална награда за най-добър солист на Dutch Jazz Competition 2008.

Васил Вутев е мултиинструменталист (барабанист), завършил обучение в България и Холандия. Работил е с популярни европейски и американски изпълнители. В България е един от търсените барабанисти в джаз, поп и хип-хоп сцената.

