Камелия Цонкова подреди самостоятелна изложба живопис в Община Мездра

По инициатива на Градската художествена галерия (ГХГ) внучката на известния мездренски скулптор Георги Тошев (1930-1993 г.) и на дългогодишната учителка по български език и литература Веска Тошева – Камелия Цонкова, подреди в Община Мездра самостоятелна изложба живопис.

Вернисажа уважиха служители в Общинската администрация, близки и приятели на авторката, която е завършила Националната художествена академия, специалност „Графика“, и твори в областта на графиката, живописта, текстила и декорацията.

Експозицията включва 20 рисунки, изпълнени с цветни моливи върху картон: „Мухи“, „Национален дворец на културата“, „Мачки“, „Цирк“, „Лъв“, „Кокона“, „Хелоуин“, „Египет“, „Жената с котките“, „Жени“, „Дамата с лисиците“, „Жената с папагалите“, „Котаци“, „Жената с мопсчетата“, „Чаша кафе“, „Морско дъно“, „Есен“, „Море“, „Църквата „Св. София“ в Несебър“ и „Старият Несебър“.

„В настоящата изложба Камелия Цонкова представя рисунки, вдъхновени от природата (морето, насекомите, животните), но и от богатото й въображение, каза при откриването на изложбата Светла Дамяновска, уредник в ГХГ – Мездра.

Колоритът в рисунките е пастелен, цветовете са приятни и в нежна хармония. Женските образи, които населяват творбите й, може да ни изглеждат познати, защото те притежават някои от чертите на собственото й лице, но това е по-скоро галерия от състояния, многообразие от емоции и богатство от нестандартни идеи.

Ценното на тези рисунки е, че чрез тях можем да надникнем в интересния и завладяващ вътрешен свят на авторката и да го разгледаме със собствените си очи.“

„Тази изложба се случва не конкретно заради мен самата, а покрай друг повод, сподели Камелия Цонкова. Тази година се навършват 95 години от рождението на дядо ми Георги Тошев, който е скулптор и има сериозен принос в скулптурата на Северозападна България, участвал е и в общи проекти на други големи български скулптори като част от екипа им.

Преди време си поставих за цел, след като завърша Академията, да събера абсолютно цялата информация, с която разполагаме в дома ни за дядо ми. Наснимах всичките му произведения, които имаме, започнах да разпитвам роднини, приятели, негови връстници (те, между другото, имат доста ценна информация, която ми е полезна и ми трябва).

И тъй като вече бях придобила известни умения по графичен дизайн, които ми помогнаха, успях да си направя книгата със собствен дизайн, да обработя снимките, като идеята беше това да бъде само за моето семейство, всеки от нас да има информация за дядо ми, какво е направил. Само че то пък взе, че се получи нещо изключително добро, поне за мен, знам колко труд съм вложила.

И понеже имам много силна връзка с Мездра, детството, летата съм прекарала тук, при баба ми, и си ме тегли. Свързах се със Светла (б. а. Дамяновска), обясних й, че съм внучка на Георги Тошев, че съм направила една книга за него, само за семейството ми.

Така се роди идеята и за тази изложба – да покажем моите картини, един вид продължавам и аз от рода ни да се занимавам с изкуство. Надявам се тази книга да види бял свят не само при семейството ми, а да достигне до библиотеки, галерии, читалища.“

От името на Община Мездра Елена Нанова, директор на Дирекция „Социални дейности, образование и здравеопазване, култура, спорт и туризъм“, поздрави младата авторка с изложбата и й подари букет цветя. „Искам да Ви честитя откриването на изложбата, каза Елена Нанова. В този мрачен ноемврийски ден Вие озарихте нашето фоайе с много цвят, пъстрота и красота. Желая Ви здраве и нови творчески успехи!“

Изложбата на Камелия Цонкова може да бъде разгледана до 5 декември във фоайето на втория етаж в Община Мездра.

Facebook

Twitter



Shares