На 11 октомври – Европейски ден на донорството и трансплантацията на органи Камбанарията в парк Ямача ще бъде осветена в зелена светлина

За поредна година Община Хасково подкрепя кампанията на Съвета на Европа за отбелязване на Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи. Съвместно с Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и още 27 общини, Хасково ще изрази своята подкрепа и съпричастност с донорите, техните семейства и трансплантираните пациенти. С този символичен жест се цели насочване на общественото внимание към каузата за донорството.

Facebook

Twitter



Shares