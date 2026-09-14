Камбанарията в парк Ямача и сградата на ДКТ „Иван Димов“ утре вечер ще сияят в зелено 

Община Хасково и ДКТ „Иван Димов“ Хасково са част от партньорите на Българско сдружение „Лимфом“ в информационната кампания „Героите сред нас“. Тя е посветена на 20 години от създаване на Сдружението и е насочена към повишаване на информираността за онкохематологичните заболявания. Слоганът „Героите сред нас“ обединява хората, които през годините са били част от общността – пациенти, близки, лекари, доброволци и донори на стволови клетки, и е признание към всички, които застават до пациентите с онкохематологични заболявания.

Община Хасково е традиционен партньор на Българско сдружение „Лимфом“, а екипът на ДКТ „Иван Димов“ се присъединява към кампанията за първи път. Утре културната институция ще засвидетелства своята съпричастност и подкрепа като освети в зелена светлина красивата театрална сграда.

Септември е световният месец за повишаване на информираността за рака на кръвта. Кулминацията е на 15 септември – Световният информационен ден за лимфома, когато в цялата страна ще бъдат осветени знакови сгради и обекти в зелено – международният цвят на борбата с лимфома, или в червено като символ на борбата с онкохематологичните заболявания.

Лимфомът и левкемията са злокачествени заболявания на кръвта. Данните показват, че в света на всеки 35 секунди един човек чува тежката диагноза. Новодиагностицираните случаи са по 1000 на ден. В България са регистрирани около 6000 пациенти, като годишно се диагниостицират над 1500 нови случая.

Лимфомите трудно се диагностицират, тъй като симптомите наподобяват грип или възпалително заболяване и обикновено минава доста време, докато се стигне до правилната диагноза – в много случаи закъснява около една година. А това води до напредване на болестта и по-продължително и натоварващо лечение. Затова е важно пациентът да бъде насочен своевременно към специалист-хематолог.