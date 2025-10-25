Какво предстои в съботния ден на Синелибри

25.10. / 18:00 ч./ зала „Възраждане“

„Мама и чудото на живота“

През 1963 г. Естер дава живот на Ролан, най-малкия син в голямо семейство. Момчето се ражда с криво стъпало, което му пречи да стъпва нормално. Противно на всеобщото очакване, Естер обещава на сина си, че ще ходи като всички останали и ще има прекрасен живот. От този момент нататък тя ще направи всичко по силите си, за да спази даденото обещание. Следват десетилетия на житейски изпитания и чудеса, побрани в забавна и трогателна история за една невероятна съдба и за най-голямата любов, която може да съществува: тази на майката към нейното дете.

Фестивали и отличия:

2025 Премиера на Rencontres Cinématographiques de Bretagne

2025 Откриващ филм на МФФ в Монс, Белгия

2025 Официална селекция на МФФ Сант Джорди, Барселона

2025 Филмов фестивал в Люксембург

2025 Награда „Изборът на публиката“ от Еврейски филмов фестивал в Торонто

25.10. / 20:00 ч./ зала „Възраждане“

“Помилване“

Овдовeлият италиански президент Мариано де Сантис, убеден католик и опитен юрист, изживява морална криза през последните месеци от своя мандат. Държавният глава е пред дилема дали да приеме закон за легализиране на евтаназията и да помилва двама души, отнели живота на своите партньори. Същевременно, в личен план, Мариано е обзет от мисли около изплувало от миналото предателство на покойната му съпруга.

Паоло Сорентино, световнопризнатият италиански стилист, ни предлага ново кинематографично изкушение – елегантна и меланхолична история за любов, прошка, милост и равносметка, чието действие се развива в Торино, Града на четирите реки. Главната роля е отредена за неповторимия Тони Сервило.

Фестивали и отличия:

2025 Световна премиера на филмовия фестивал във Венеция (откриващ филм)

2025 Купа „Волпи“ за най-добър актьор от фестивала във Венеция (Тони Сервило)

2025 Три награди „Пазинети“ от фестивала във Венеция: най-добър филм, най-добър актьор (Тони Сервило), специална награда (Анна Ферцети)

2025 Награда Arca CinemaGiovani за най-добър италиански филм във Венеция

2025 Награда Brian за режисьора Паоло Сорентино от фестивала във Венеция

2025 Награда La Pellicola d’Oro за мениджър на продукцията от фестивала във Венеция

2025 Номинация за Наградата на публиката от филмовия фестивал в Сан Себастиан

2025 Премиера на BFI Лондон

2025 Премиера на МФФ в Пусан в секция „Икони“: съвременни майстори на киното

