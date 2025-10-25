Какво предстои в съботния ден на Синелибри
25.10. / 18:00 ч./ зала „Възраждане“
„Мама и чудото на живота“
През 1963 г. Естер дава живот на Ролан, най-малкия син в голямо семейство. Момчето се ражда с криво стъпало, което му пречи да стъпва нормално. Противно на всеобщото очакване, Естер обещава на сина си, че ще ходи като всички останали и ще има прекрасен живот. От този момент нататък тя ще направи всичко по силите си, за да спази даденото обещание. Следват десетилетия на житейски изпитания и чудеса, побрани в забавна и трогателна история за една невероятна съдба и за най-голямата любов, която може да съществува: тази на майката към нейното дете.
Фестивали и отличия:
- 2025 Премиера на Rencontres Cinématographiques de Bretagne
- 2025 Откриващ филм на МФФ в Монс, Белгия
- 2025 Официална селекция на МФФ Сант Джорди, Барселона
- 2025 Филмов фестивал в Люксембург
- 2025 Награда „Изборът на публиката“ от Еврейски филмов фестивал в Торонто
25.10. / 20:00 ч./ зала „Възраждане“
“Помилване“
Овдовeлият италиански президент Мариано де Сантис, убеден католик и опитен юрист, изживява морална криза през последните месеци от своя мандат. Държавният глава е пред дилема дали да приеме закон за легализиране на евтаназията и да помилва двама души, отнели живота на своите партньори. Същевременно, в личен план, Мариано е обзет от мисли около изплувало от миналото предателство на покойната му съпруга.
Паоло Сорентино, световнопризнатият италиански стилист, ни предлага ново кинематографично изкушение – елегантна и меланхолична история за любов, прошка, милост и равносметка, чието действие се развива в Торино, Града на четирите реки. Главната роля е отредена за неповторимия Тони Сервило.
Фестивали и отличия:
- 2025 Световна премиера на филмовия фестивал във Венеция (откриващ филм)
- 2025 Купа „Волпи“ за най-добър актьор от фестивала във Венеция (Тони Сервило)
- 2025 Три награди „Пазинети“ от фестивала във Венеция: най-добър филм, най-добър актьор (Тони Сервило), специална награда (Анна Ферцети)
- 2025 Награда Arca CinemaGiovani за най-добър италиански филм във Венеция
- 2025 Награда Brian за режисьора Паоло Сорентино от фестивала във Венеция
- 2025 Награда La Pellicola d’Oro за мениджър на продукцията от фестивала във Венеция
- 2025 Номинация за Наградата на публиката от филмовия фестивал в Сан Себастиан
- 2025 Премиера на BFI Лондон
- 2025 Премиера на МФФ в Пусан в секция „Икони“: съвременни майстори на киното