Какво е вдъхновило Ваньо Вълчев да озаглави новата си книга „Помниш ли Венеция“?

Днес в Центъра за съвременно изкуство и библиотека, от 18:30 часа, поетът и писател Ваньо Вълчев ще представи новата си книга.

Тя е озаглавена „Помниш ли Венеция“. По време на срещата читателите ще имат възможността да се срещнат с автора и да чуят на живо прочита на някои от новите му разкази.

В новата си книга Ваньо Вълчев е събрал интересни творби, вдъхновени от заобикалящата ни действителност. В тях се преплитат както щастливи, така и тъжни моменти, които правят сюжетите интригуващи и завладяващи.

Заглавието на книгата е вдъхновено от един от разказите. В него жена, която страда от заболяване, водещо до загуба на паметта, в момент на просветление разказва спомените си от едно свое пътуване до Италия и Венеция.

В друго от произведенията, вдъхновени от реалността, писателят ни запознава с млада дама, която осиновява дете от ромски произход, загърбвайки обществените предразсъдъци за етнос и произход. Вследствие на това се случва нещо добро, което може да се превърне в заразителен пример за мнозина. Детето завършва престижни училища и става добър лекар.

Най-големият разказ в книгата е озаглавен „Идваш ли понякога“. В историята се разказва за писател, който продава таланта си и се отказва от всякакви човешки ценности, за да получи литературна власт.

Освен човешки съдби, Ваньо Вълчев вплита в своите разкази сцени от градския живот. В някои от произведенията ще откриете специфичния хумор на автора, който ще ви накара да се смеете и усмихвате дълго време.

Facebook

Twitter



Shares