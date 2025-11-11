Как знанията ще им послужат в живота: Invest Stara Zagora заведе 12 деца в 2 компании

Инициативата „Седмица на производствата“ на екипа на инвестиционния отдел в Община Стара Загора бе с цел да се представят възможностите на местния бизнес

Пътят на една тениска от плетенето на плата до пришиването на етикета видяха вчера 12 шестокласници от СУ „Иван Вазов“. Те разгледаха „Наталия“ АД като първо посещение в производствено предприятие от инициативата „Седмица на производствата“. Иновативното начинание е замислено и се провежда от Отдел „Инвестиции, енергийна ефективност и зелен преход“ в Община Стара Загора. Обиколката на децата в две крупни старозагорски компании вчера бе придружена от началника на отдела Росица Райкова и от целия му екип, както и от преподавателя по „Човек и природа“ Минка Генчева.

Идеята пред децата и младежите на Стара Загора да бъдат представени възможностите на местния бизнес се зароди през месеците април и май тази година, когато Отдел „Инвестиции, енергийна ефективност и зелен преход“ проведе срещи с представители на различни браншове. Идеята бе местната власт да работи в синергия с бизнеса. От страна на предприемачите излезе препоръката за тези срещи с младите хора. Целта е те да видят причина да останат в родния си град като неговия бъдещ двигател и да се убедят лично, че ще имат добри кариерни възможности.

Посещенията на шестокласниците от 3 паралелки на СУ „Иван Вазов“ в „Наталия“ АД и в Nedschroef Bulgaria ЕООD (Недшрьоф България ЕООД) бяха наистина интересни и с много подробни презентации на производствата.

В „Наталия“ – единствената трикотажна фабрика у нас за кръглоплетен трикотаж със затворен цикъл на производство, учениците бяха разведени от Цвета Славова, специалист търговска дейност в дружеството. Тя ги преведе през целия път на създаване на една дреха, а децата се впечатлиха много от процеса на багренето. Видяха как се проверява цветът на различна светлина в специално помещение и узнаха, че има цели 20 нюанса на бялото: едно синее, друго сивее, а има даже и с червеникав оттенък.

Момиченцата се заинтересуваха най-вече как се създават кройки на модел и се съгласиха, че конструктор на дрехи е интересна професия.

Почти 300 души работят в момента в трикотажната фабрика, която догодина ще навърши 100 години от основаването си, научиха още малките посетители.

Втората им визита във вчерашния ден бе в „Недшрьоф“, където пък видяха как от едно руло с дебела тел, тежко около половин тон, се изработват гайки и болтове.

Фирмата е регистрирана като българско дружество през април 2023 г. и е част от компания с близо 130-годишна история, която присъства в 12 държави, а седалището ѝ е в Нидерландия. Цветомира Хлебарова (експерт „Здраве, безопасност и околна среда“) и Гергана Мандевска (мениджър „Човешки ресурси“) разведоха децата през две производства, за да ги убедят колко важно е да изучават старателно физика и математика, както и какво приложение ще намерят знанията им за координатната система. Почти всички марки пътнически автомобили и тежкотоварни камиони са клиенти на „Недшрьоф“ – този факт пък впечатли момченцата. Но пък всички шестокласници се убедиха лично, че в тази фирма няма типично мъжко или женско работно място и се ценят знанията и уменията, защото трудът е дигитализиран.

На финала на обиколката момчетата и момичетата заедно със своята учителка си направиха снимка за спомен с експертите от Отдел „Инвестиции, енергийна ефективност и зелен преход“ в Община Стара Загора. И си тръгнаха с разбирането, че се учи не само за оценки, а за знания, които ще приложат практически в бъдещето.

Facebook

Twitter



Shares