Как се прилагат добри практики за устойчиви решения за текстилни отпадъци, видяха експерти от Община Стара Загора

На работно посещение в каталунския град Матаро по проекта TEXAD те са проучили градската стратегия за повторна употреба, регенерация и ефективно управление на ресурсите

Представители на Община Стара Загора, РИОСВ – Стара Загора, „Наталия“ АД и Тракийския университет проведоха 3-дневна работна визита в каталунския град Матаро. Целта на посещението в Испания бе натрупването на ценен опит в практики за кръгов текстил в рамките на проекта TEXAD – Усъвършенстване на кръгови решения за текстилните отпадъци за европейски общини. Това информира днес началникът на отдел „Инвестиции, енергийна ефективност и зелен преход“ в Община Стара Загора Росица Райкова.

По проекта TEXAD, финансиран по програма Interreg Europe, Община Стара Загора работи от юли 2024 г. В работното посещение от страна на местната администрация са участвали още Росица Копривчина, директор на дирекция „Обществен транспорт, чистота, екология и озеленяване“, Пламен Йорданов, началник на отдел „Екология, озеленяване и гори“, както и Вероника Петкова, главен експерт в отдел „Инвестиции, енергийна ефективност и зелен преход“.

По време на посещението екипът се е запознал с водещи европейски практики и успешни модели за прилагане на кръгова икономика в текстилния сектор. Сред тях е инициативата Circular Fashion Agreement на Каталонската агенция за отпадъци – доброволно споразумение, което обединява институции и организации от модната и текстилната индустрия с цел намаляване на въздействието върху околната среда, насърчаване на екодизайна, удължаване жизнения цикъл на продуктите и подобряване на практиките за повторна употреба и рециклиране.

Делегацията се е запознала и с Mataró Circular 2030 Strategy – мащабна градска стратегия, насочена към трансформация на Матаро в устойчив и кръгов град, основан на повторна употреба, регенерация и ефективно управление на ресурсите.

В рамките на визитата е била представена и дейността на текстилния клъстер MODACC, който демонстрира как координацията между публични институции, научни среди и предприятия ускорява въвеждането на екодизайн, дигитализация и международно партньорство.

На практика делегацията е видяла инсталации като Coleo, където текстилните отпадъци се преобразуват в нови материали и продукти чрез технологични процеси. Също така социални и обучителни центрове като Fundació Formació i Treball, които съчетават управление на употребяван текстил с програми за трудова интеграция на уязвими групи.

На втория ден от посещението е бил посетен TecnoCampus, където делегацията от Стара Загора се е запознала и с няколко ключови инициативи, насочени към насърчаване на иновации и устойчивост в текстилния сектор. Програмата Reimagine Textile подпомага предприемачи и стартиращи компании в областта на текстила, които развиват решения, основани на иновации, устойчивост и кръгова икономика. Центърът CooperaTèxtil 4.0, който функционира като хъб за текстилно модната индустрия в региона Матаро-Маресме, стимулира дигиталната трансформация и устойчивия икономически растеж. Освен това, Катедрата по кръгова икономика и устойчивост в TecnoCampus, която активно насърчава научни изследвания, образование и обмен на знания в подкрепа на устойчивата трансформация, като ръководи проекти, фокусирани върху повторната употреба, иновациите и прилагането на кръгови практики в местната текстилна индустрия.

В последния ден на визитата делегацията е участвала в тематична конференция, посветена на психологическите и социологическите аспекти на текстилното потребление и характеристиките на съвременния пазар, с участието на експерти от различни европейски държави.

Като обобщение на визитата, експертите от Община Стара Загора посочиха, че видените практики потвърждават необходимостта от интегриран подход, обединяващ администрация, контролни органи, академична общност и местен бизнес.

„Трансформацията към кръгова текстилна система изисква технологични решения, образователни и социални мерки и целенасочена комуникация към потребителите. Наученото в Матаро ще ни помогне да надградим програмата за управление на отпадъците, включително текстилните и да развием ефективни комуникационни стратегии, съобразени с нуждите на Стара Загора“, обобщи Росица Райкова.

Община Стара Загора ще използва придобития опит за разработване на конкретни стъпки за въвеждане на системи за събиране, рециклиране и социално отговорни производствени модели, в съответствие с изискванията на Европейския съюз и целите на проекта TEXAD.

