Как изглеждат слънцето и звездите, какво се случва в небето над нас и колко тайни крие безкраят

На част от тези въпроси ще получите отговори, ако приемете поканата на Астрономическа обсерватория при Младежки център Хасково.

По повод Световния ден на астрономията и Международната нощ на луната учените от Астрономическа обсерватория Хасково Ви канят на демонстрационни наблюдения.

На 19 септември 2026 г. (събота) в парк Ямача, зад Монумент „Света Богородица“ от 11:00 до 13:00 часа може да наблюдавате Слънцето. От 20:00 до 22:00 часа може да се насладите на нощното небе, Луната, Венера и други небесни обекти.

Наблюденията са безплатни и са достъпни за всички деца, жители и гости на Хасково.