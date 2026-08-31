Качеството на атмосферния въздух в Стара Загора остава в норма

От 24 до 31 август не са регистрирани превишения по нито един от контролираните показатели за качеството на атмосферния въздух

Не са отчетени превишения на допустимите норми за качеството на атмосферния въздух в Стара Загора в периода от 24 до 31 август 2026 г.

Състоянието на въздуха в града се следи чрез Автоматичната измервателна станция „Зелен клин“, която представлява градски фонов пункт за мониторинг.

Станцията предоставя в реално време информация за нивата на серен диоксид, азотен диоксид, озон, фини прахови частици, сероводород, както и метанови и неметанови въглеводороди. Данните постъпват в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Стара Загора.

Без превишения на нормата за фини прахови частици

В периода от 24 до 31 август не са регистрирани превишения на средноденонощната норма от 50 µg/m³ за фини прахови частици ФПЧ10.

Не са отчетени превишения на допустимите стойности и при останалите контролирани показатели.

Съгласно действащата Наредба №12 от 15 юли 2010 г. допустимият брой превишения на средноденонощната норма за ФПЧ10 е 35 в рамките на една календарна година.

Мониторингът на атмосферния въздух позволява да се проследяват промените в неговото качество и своевременно да се установяват случаи на повишени концентрации на замърсители.

Актуалните данни за качеството на атмосферния въздух са достъпни и чрез интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда.