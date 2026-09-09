„Живот без бариери“: 23 деца и младежи откриват нови възможности с подкрепата на „Теосис“

Комплексна терапия, рехабилитация, обучение и социално включване помагат на деца и младежи с увреждания да развиват умения, увереност и самостоятелност

От юни 2026 г. Сдружение „Теосис“ реализира проект „Живот без бариери“ – комплексни услуги за рехабилитация и социално включване на деца и младежи с увреждания, финансиран от Агенцията за хората с увреждания.

В проекта са включени 23 деца и младежи с над 65% степен на трайно намалена работоспособност, за които подкрепата означава не просто терапия, а възможност да развиват своите способности, да придобиват практически умения, да общуват по-уверено и да бъдат активна част от обществото.

За нас „Живот без бариери“ не е само проект, а възможност да покажем на всяко дете, че има способности, които могат да бъдат развити, и че ограниченията не трябва да определят неговото бъдеще. Най-важното е децата да получат подкрепа, но и семействата им да почувстват, че не са сами в този път.

Проектът обединява специалисти от различни области, които работят съвместно и съобразяват заниманията с индивидуалните потребности на всяко дете.

Екипът включва Маруся Цветанова – ръководител проекти, Йоана Денева – социален работник, Виолина Христова – ерготерапевт, Десислава Енчева – кинезитерапевт, Катина Денева – психолог и логопед, Здравка Генова – логопед, арт и трудотерапевт, Ина Ганева – Монтесори педагог, и Георги Стоянов – младежки работник.

Всяка седмица се провеждат множество индивидуални и групови занимания. Децата участват в предлаганите услуги, като по този начин получават комплексна подкрепа за физическото, емоционалното, комуникативното и социалното си развитие.

В творческите работилници на Здравка Генова рисуването, работата с глина и изработването на гривни, фестивални маски и различни творчески материали се превръщат в средство за развитие и себеизразяване.

Заниманията стимулират фината моторика, въображението, концентрацията и мисловната дейност. Те създават и възможност децата да изразяват емоции и идеи по свой собствен начин.

Ерготерапията превръща малките умения в големи крачки. Виолина Христова работи за развитието на уменията, необходими за по-самостоятелен и пълноценен живот.

Чрез практически и творчески дейности децата подобряват фината си моторика, координацията, концентрацията и ежедневните си умения. Всяко занимание е съобразено с индивидуалните възможности и интереси на участниците.

Движението изгражда сила и увереност. Кинезитерапията с Десислава Енчева съчетава упражнения и игри, чрез които децата работят за подобряване на баланса, мускулната сила и координацията. Но ефектът не е само физически. Чрез движението те изграждат увереност, учат се да взаимодействат с другите и постепенно развиват по-голяма самостоятелност.

Монтесори – учене чрез действие и преживяване. По време на интерактивните Монтесори занятия с Ина Ганева децата използват специализирани материали от различни области на знанието. Заниманията стимулират практическите умения и сензорните възприятия, подпомагат развитието на езика, математическите представи и познанията за заобикалящия свят. Особено важна част е социалното взаимодействие – децата се учат да си помагат, да общуват, да се изчакват и да бъдат част от приемаща и подкрепяща общност.

Подкрепа и за родителите. Обръщаме внимание не само на развитието на децата, но и на техните семейства.

Катина Денева – психолог и логопед, провежда индивидуални срещи с децата и комбинирани срещи с родителите. Целта е да се проследява емоционалното състояние на семействата и заедно със специалистите и родителите да се определят реалистични цели за развитието на всяко дете.

„Живот без бариери“ излиза и извън рамките на традиционната терапия. Важна част от проекта е придобиването на практически умения за ежедневието.

Децата периодично участват в специализирани кулинарни занятия. Учат се сами да приготвят солени и сладки ястия и преживяват удовлетворението от това да създадат нещо със собствените си ръце.

Точно такива на пръв поглед малки преживявания изграждат увереността и усещането: „Аз мога!“

Предстои нов етап от проекта, в който Сдружение „Теосис“ ще продължи да развива терапевтичните, рехабилитационните, социалните и трудовите дейности за децата и младежите със специални потребности.

Екипът ще надгражда постигнатото с нови занимания. Защото зад всяка среща стои една по-голяма цел – детето да повярва повече в себе си, родителят да види повече възможности, а обществото да види не ограниченията, а потенциала.

Сдружение „Теосис“ продължава да работи за достъпни, качествени и човешки услуги, които дават не само подкрепа, но и надежда.