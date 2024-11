Живко Петров трио представя новия си албум Beyond the flesh в Бургас

След появилия се в разгара на пандемията проект „Change the Way” и последвалия го „On the Way“, Живко Петров Трио – JP3, ще зарадват своите почитатели с музика от новия си албум „Beyond the flesh“.

Концертът ще се проведе в зала 2 на Експоцентър „Флора“ на 30 ноември – събота, от 19:00 часа. Билети се продават на касата на Културна организация „Арт ателие“ в Културен дом НХК. За повече информация и резервация на билети тел. 0894 898 098 – Маруся Русева – организатор.

Концертът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Албумът е с музика към саундтрака на филма на режисьора и сценарист Димитър Стоянович „Плът”. Музикалният път на JP3 е белязан от устойчивост и постоянство, които будят възхищение – триото винаги поддържа високо ниво и качество на своята музика, изпипвайки албумите си до най-малкия детайл. В това отношение „Beyond the flesh” е поредният брилянтен пример. Всяка среща с творчеството на маестро Живко Петров е специално изживяване, което вълнува и оставя ярка емоционална следа. В записите на албума, които отново са направени в Радио Варна, се откроява характерната звучност на групата, белязана от любовта на Живко Петров към красивите мелодии и неговия изящен композиторски почерк, който го превръща в чувствителен разказвач. Пианистът умее да разказва истории чрез музика, а чувствителният разказвач, както е в неговия случай, успява не просто да ни накара да чуем музиката, а да я съпреживеем. „Идеята е всеки тон да се съпреживее, слушателят да го усети, да го почувства по неговия си начин – споделя Живко Петров. Албумът включва 12 пиеси . Композиции като „Part of me”, „Flesh Genesis”, „Lovers Waltz”, „Black Dress”, „One more Step”, „Tell Me Something”, „Deep Inside”, „The Other Face”, „The Real Thing” и едноименната пиеса „Beyond the flesh” разказват за живота, който преминава през нас, изпълнен с нашите мечти, любови, радости, тъга и в крайна сметка , когато настъпи момента да се разделим с него, разбираме, че животът е имал смисъл и той продължава и след нас.

