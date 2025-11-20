Жителите на село Българчево се включиха активно в поредната информационна среща за безплатна подмяна на отоплителни уреди в община Благоевград

В Кметството на село Българчево се проведе поредната информационна среща, посветена на проекта на Община Благоевград, за безплатна подмяна на старите отоплителни уреди на дърва и въглища с по-екологични и енергоспестяващи алтернативи.

Събитието събра жители на Българчево, които проявиха активен интерес към възможностите за заменяне на старите печки и котли с по-нови и икономични алтернативи.

Общински експерти представиха подробно графиците, условията и реда за участие в програмата за безвъзмездна подмяна на отоплителни уреди с климатици, термопомпени системи и пелетни печки. Присъстващите имаха възможност да задават въпроси и да получат съдействие на място при попълването на необходимите документи. В рамките на срещата бяха разгледани основните предимства на различните екологични решения и конкретните стъпки към преминаване към по-чисто отопление.

Подмяната на старите отоплителни уреди с модерни енергийно ефективни системи е важен елемент от усилията за намаляване на замърсяването от битово отопление, подобряване на качеството на въздуха и създаване на по-здравословна среда за живот. Съвременните технологии, като термопомпите и пелетните уреди, осигуряват по-висока ефективност, по-ниски разходи и щадящо отношение към природата.

Всички жители, които използват устройства на твърдо гориво, могат да подадат документи за участие в програмата. Единственото ограничение се отнася до фотоволтаичните системи за собствено потребление (до 4 kW), комбинирани с климатик – за тях могат да кандидатстват само енергийно уязвими домакинства, получили помощ за отопление през текущия или предходния сезон.

Подробна информация относно условията за кандидатстване, както и образците на необходимите документи, са публикувани на официалната страница на Община Благоевград – https://blagoevgrad.bg/header-menu/proekt-podobriavane-kachestvoto-na-atmosferniia-vuzduh

Следващата информационна среща е насрочена за 26 ноември 2025 г. (сряда) и ще се проведе в Кметството на село Изгрев, където отново ще бъдат представени възможностите за включване в проекта и стъпките за кандидатстване.

Срещите са част от втория етап на изпълнявания от Община Благоевград проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление на територията на община Благоевград“.

Проектът се финансира по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.002 „ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ!“, приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021–2027 г., съфинансирана от Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет на Република България.

