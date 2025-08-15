Хиляди жители в Община Марица отбелязаха Успение на Пресвета Богородица.

Празнични литургии бяха отслужени в местните църкви и раздадени рибни курбани. Кметът на oбщината Димитър Иванов пожела благословение за всички: „Нека Божията майка ви закриля и благославя! Да има мир в сърцата, здраве и любов в домовете, благоденствие и радост да ви съпътстват!“

Над 300 жители на Рогош препълниха църквата „Св. Атанасий“ за Светата литургия на Успение Богородично. Тя бе отслужена от свещениците Павлин и Георги. На празника пред храма бе организиран благотворителен базар в подкрепа на реставрацията му. Председателят на Общинския съвет Марица Виолета Христодулова, кметовете на Рогош и Трилистник Алекси Георгиев и Мирчо Петров, общинският съветник Йордан Зикямов и жители на селото си купиха икони, дрехи, сувенири и домашни храни в помощ на църквата. След литургията Георгиев раздаде рибен курбан за здравето на жителите на селото.

В храм „Св. Св. Кирил и Методий“ в Калековец отец Красимир отслужи тържествена литургия на християнския празник. След това в дух на добротворство и смирение бе раздаден рибен курбан за здраве, дарен от кмета на селото Георги Вълков и неговото семейство.

100 порции рибен курбан за здраве бе раздаден и от семействата на кмета на Ясно поле Желязко Василев и заместник-кмета на Община Марица Николай Стаматов. Преди това храмът „Св. Архангел Михаил“ събра жителите на селото и заедно с отец Николай се помолиха на Божията майка. Желязко Василев поздрави присъстващите от името на кмета Димитър Иванов и пожела здраве и благоденствие във всеки дом. Празнични литургии и рибни курбани за здраве се раздадоха в църквите на останалите населени места на общината.

Facebook

Twitter



Shares