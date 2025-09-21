Жени лидери от цял свят се събраха в Бургас за конференцията на Zonta International District 30

Бургас се превърна в сцена на световно лидерство и женска солидарност – близо 200 участнички от различни държави пристигнаха за 16-ата конференция на Zonta International District 30, посветена на равенството между половете и овластяването на жените и момичетата.

Форумът се провежда от 19 до 21 септември в Международния конгресен център и носи международен престиж за града.

Честта да организира престижното събитие тази година принадлежи на Зонта клуб Бургас. Официалното откриване бе направено от гуверньора на Дистрикт 30 Яна Янева-Генчева с вдъхновяваща реч, а Ела Пандия – международен директор на Zonta International и Zonta Foundation for Women – отправи послание за смелост и единство в трудните времена.

Церемонията бе обогатена от музикалните изпълнения на „Фортисимо“, а председателят на Общински съвет – Бургас, Михаил Хаджиянев, връчи почетен плакет на Надя Желева, президент на Зонта клуб Бургас. Прочетен бе и поздравителен адрес от кмета Димитър Николов.

Сред специалните акценти беше лекцията на Мариана Кацарова – международно признат експерт по човешки права и старши съветник на ООН в борбата с трафика на хора.

Програмата на конференцията включваше панели, дискусии и работни групи, в които водещи експерти и активисти обменяха добри практики и идеи за икономическо овластяване, образование и здравеопазване за жени. Голям интерес предизвика и участието на младите зонтианки от Z клубовете.

Събитието утвърди Бургас като център на вдъхновение и диалог за женското лидерство, а Zonta International – като глобална сила за промяна и справедливост.

