Жълт код за ветровито време в Габрово в петъчния ден

За петък, 24 октомври 2025 г., Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издава предупреждение от първа степен (жълт код) за силен вятър на територията на община Габрово.

Очакванията са скоростта му да бъде със стойности 14-19 m/s (50-69 km/h), а поривите от запад-северозапад да достигнат 20-24 m/s (90 km/h). През нощта срещу петък и преди обяд в районите на север от планините ще духа силен и поривист юг-югозападен вятър.

Община Габрово призовава гражданите да се движат с повишено внимание покрай сградите, както и да бъдат прибрани от терасите предмети, застрашаващи живота и здравето на преминаващите. Шофьорите да пътуват с подготвени автомобили и да се съобразяват с пътната обстановка и метеорологичните условия.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивната карта на НИМХ.

