Жълт код за валежи е в сила за Русенско през утрешния ден

Няма опасност от преливане на реките и язовирите

Жълт код за интензивни валежи е обявен в Русенско за утре, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Очакванията са за обилни валежи в сравнително кратък период. Предвижда се на места да паднат между 30 и 40 л./кв. м. в интервал от около шест часа. Най-много дъжд в региона се очаква в общините Борово, Бяла, Две могили, Иваново и Ценово. Опасността от локални наводнения е много ниска. Най-късно до неделя сутрин дъждът би трябвало да спре.

Припомняме, че в Областна администрация – Русе ежедневно постъпва информация за нивата на реките и състоянието на хидротехническите съоръжения на територията на областта. Областният управител Драгомир Драганов и заместникът му Георги Георгиев са в контакт с всички страни, имащи отношение по въпросите свързани с управлението на водите и са в готовност при необходимост или при повишаване на риска от наводнение за незабавна реакция. Екипите на Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита населението са в готовност да реагират, ако обстановката се усложни. По предварителни данни валежните количества не се очаква да доведат до съществена промяна в речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Няма опасност от скъсване на диги и заливане на населени места или части от критичната инфраструктура. Месец декември също се очаква да бъде динамичен. Допълнителна информация може да бъде намерена и на интернет страницата на МОСВ https://www.moew.government.bg/bg/prescentur/prognoza-za-opasni-yavleniya/.

