Жабките отново са заедно – любимата композиция на плевенчани е възстановена

Емблематичната скулптурна композиция с жабките при Водната каскада в центъра на Плевен отново радва и малки, и големи – днес третата жабка бе стабилно укрепена на своето място и е част от веселата компания на останалите две.

След поредно вандалско посегателство и опит за кражба, фигурата бе възстановена благодарение на усилията на скулптора Убавка Тончев, която лично укрепи и монтира жабката. Тя и съпругът ѝ – известният плевенски скулптор Константин Симеонов – Костика, са автори на днешните бронзови жабки, които дариха на града през 2018 година, вдъхвайки нов живот на този обичан символ.

Композицията е разположена в средното от трите водни огледала – т.нар. „глухарчета“, част от Водната каскада, едно от най-посещаваните и емблематични места в центъра на Плевен. Жабките не са просто декоративен елемент – те са усмивка, спомен от детството, любимо място за снимки и срещи. Именно затова е особено важно да се грижим за тях и да не допускаме повече посегателства срещу тази малка, но значима част от градския дух.

Нека всички заедно пазим това красиво и символично място за Плевен, защото уважението към изкуството е уважение и към самите нас, сподели Убавка Тончев.

