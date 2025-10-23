Извършва се цялостен ремонт на Дома за стари хора в курорта Старозагорски бани

Зам.-кметът Павлина Делчева провери днес как се изпълняват дейностите. Стойността на обновлението е от 6.8 млн. лева

Зам.-кметът на Община Стара Загора Павлина Делчева извърши днес работно посещение на Дома за стари хора в курортното селище Старозагорски бани. Неговата цел бе да се проконтролира ходът на ремонтните дейности там, стартирали през януари 2025 г. Те се реализират по Националния план за възстановяване и устойчивост, а стойността им е от 6 803 017.76 лева. Ремонтът трябва да се увенчае с успешен финал през лятото на 2026 г.

Домът за стари хора се помещава в две сгради, разположени в близост. Неговият капацитет е за 101 потребители. Докато трае основният ремонт, възрастните хора са преместени в Социалните жилища на Община Стара Загора, които се намират на ул. „Мусала“ № 26, на четвъртия етаж.

Заедно със зам.-кмета с ресор „Общинска собственост, здравеопазване и социални дейности“ Павлина Делчева днес на посещение в Дома за стари хора бяха още експерти и началници на отдели от всички структури на Община Стара Загора, ангажирани с обновяването и модернизирането на базата. Директорът на дома Илия Александров и строителният техник на обекта Георги Георгиев разведоха експертите и разясниха пред тях подробно докъде са стигнали дейностите.

Най-съществената промяна е осигуряването на достъпна среда с монтирането на общо 4 нови асансьори – по два във всяка от сградите. Стаите ще бъдат обособени така, че във всяка от тях да се настанят по един или най-много по двама обитатели. Всяка от стаите ще разполага със собствен санитарен възел.

Предстои доставка на изцяло ново обзавеждане и оборудване за стаите, за кухнята и за общите помещения на Дома за стари хора. На покрива ще бъдат монтирани фотоволтаици. Дограмата вече е сменена с нова, топлоизолацията е поставена, а на подпокривното пространство ще бъде сложена 12-сантиметрова каменна вата. Покривите също ще бъдат обновени, стана ясно по време на работното помещение.

На полянката до една от сградите ще бъде устроен фитнес на открито.

