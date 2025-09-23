Извънредно работно време за прием на декларации за такса „Битови отпадъци“

Наближава крайният срок за подаване на декларации във връзка с новия начин на изчисляване на такса „Битови отпадъци“ (ТБО).

Предвид наближаващият краен срок на кампанията, считано от днес, 23 септември, Дирекция „Местни данъци и такси“ ще работи с удължено работно време – в делничните дни до 19:00 часа, а извънредно декларации ще бъдат приемани и в съботните дни – 27 септември и 4 октомври 2025 г., от 9:00 до 17:00 часа.

В извънредното работно време на Дирекция „Местни данъци и такси“ ще бъдат приемани само Декларации за такса „Битови отпадъци“ и няма да се извършват други дейности и услуги.

Декларации може да подадете и онлайн чрез портала за електронни услуги на сайта на Община Габрово.

Кампанията за събиране на данни по повод новия модел на такса битови отпадъци е във връзка с последните изменения на Закона за местни данъци и такси, според които от 1 януари 2026 г. отпада досегашният принцип за изчисляване на такса „Битови отпадъци“ въз основа на данъчната оценка или балансовата стойност на имотите. Законът предвижда въвеждане на изцяло нов модел за определяне на таксата, който е обвързан с броя на ползвателите в имота и количествата отпадък, които те генерират.

В тази връзка Община Габрово стартира кампания по събиране на данни с декларативен характер, които ще послужат за изчисляване на ТБО по новите основи чрез:

Деклариране за броя на ползвателите в недвижимите имоти;

Деклариране /според предназначението на имота/ на брой места на открито, брой места на закрито, кв. метър заета площ, брой персонал, брой работни места, кв. метър застроена площ, кв. метър земя и др.

Образците на декларациите за ТБО може да изтеглите от тук .

Facebook

Twitter



Shares