Изтеглиха жребия от инициативата „Независима надпревара“

Победителка в инициативата е изминала над 41 км на 22 септември

В Община Търговище днес бе изтеглен жребият за разпределението на наградите за участниците в инициативата за най-дълго изминато разстояние пеша “Независима надпревара”. Тя бе обявена по повод Деня на независимостта и Европейската седмица на мобилността. В нея се включиха 36 души.

Идеята на инициативата е всеки да отбележи празничния 22 септември, като съчетае здравословното ходене, с приятна разходка до исторически и природни забележителност в общината.

Участникът с най-добро постижение през тази година се казва Станислава Миладинова. Тя е изминала 41,11 км (52 420 крачки) на територията на град Търговище, но и в землищата на Разбойна и Стража. Тя получава подаръчна карта за спортни обувки.

Сред най-добрите постижения са и тези на редовния участник в надпреварата Иван Иванов, който е изминал 39,45 км, както и на Стоян Стоянов с изминати 38,9 км.

Всички, които пък са извървели поне 10 000 крачки в празничния 22 септември, участваха в жребия с награди. Те получават подаръчни карти за спортни стоки или обувки.

Най-посещаваните от участниците места в рамките на петото издание на инициативата са античният и средновековен град Мисионис, парковете “Борово око”, “Роден кът”, Източният парк, както и квартал “Вароша”.

Участниците могат да получат наградите си лично в Община Търговище. Служител на администрацията ще се свърже с всеки един от тях.