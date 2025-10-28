Изявени бургаски творци и обществени личности ще оценяват участниците в поетичния конкурс „Бургас вдъхновява“

Ученическият комитет на Община Бургас (УКОБ) напомня, че до 1. ноември продължава приемът на творби за първото издание на младежкия поетичен конкурс „Бургас вдъхновява“.

Инициативата дава възможност на младите хора да изразят своята емоционална връзка с Бургас и да покажат как градът ги вдъхновява чрез поезия.

Творбите на участниците ще бъдат оценявани анонимно от жури, съставено от утвърдени личности в културния и обществения живот на Бургас – Румяна Емануилиду – поетеса, журналист и културен деятел, д-р Лорис Мануелян – лекар, общественик и дългогодишен поддръжник на културни каузи, Яна Вълчева – поетеса и член на Сдружение „Бургаски писатели“.

Журито ще избере най-вдъхновените стихотворения, които ще бъдат представени по време на музикално-поетичен спектакъл на 2 декември от 19:00 часа в Зала 2 на Експозиционен център „Флора“.

Всеки участник трябва да напише стихотворение, вдъхновено от цитат на любим бургаски поет. Цитатът не следва да присъства в самото произведение, а само да бъде посочен във формуляра за участие.

Конкурсът е отворен в две възрастови категории – 14–18 г. и 19–30 г.

Крайният срок за кандидатстване е 1. ноември 2025 г.

Формулярът за участие е достъпен тук: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccz7x2MRDQNsfza52Qvakdj-D2ANUk7OsxTMXRuJqMJZ6Wcg/viewform?pli=1

Конкурсът е част от инициативите, подкрепящи кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032.

Събитието цели да подчертае ролята на младите хора като създатели и пазители на културната идентичност на града, както и да насърчи техния творчески потенциал.

„Бургас вдъхновява“ е доказателство, че градът продължава да бъде дом на поезията, таланта и вдъхновението за новите поколения.

