Изпращаме август с два концерта на остров Света Анастасия

Още две страхотни музикални събития ни очакват на остров Света Анастасия тази седмица.

С тях ще изпратим август, но само за да очакваме хубавата есен, когато пътуванията до любимата дестинация.

На 29 август от 21:00 ч. най-любимият бенд ще изнесе концерт на най-любимия остров в точния сезон! И всички отново ще пеете с пълен глас „Отива си лятото, идва есента“! В петъчната вечер Света Анастасия ще бъде още по-красив под звуците на „Непознати улици“, „Дългият път към дома“, „Само за теб“, „Щастливи дни“, новите песни и всички хитове на „Мери Бойс Бенд“ от последните 30 години.

Не пропускайте музикалната фиеста в компанията на Dari Galini, Asteri Band и Начко Богданов на 30 август от 21:00 ч. Те ще ви отведат на музикално пътешествие до южната ни съседка, а страхотното настроение и танци са задължително! Втората Гръцка вечер е желана и очаквана от жители и гости на града.

Билети може да откриете:

– Туристически информационен център – Часовника

– Магазия 1

– www.gotoburgas.com Go

– Grabo.bg

Всеки, закупил билет за събитие, е необходимо да бъде на Магазия 1 в посочения ден в 19:30 ч. за извозване с кораб до остров Света Анастасия.

