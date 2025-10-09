Измина още един успешен уикенд за клуб Алпирински

Две състезания.

Два сезона в един – есен и зима. Истинско изпитание за непоколебимостта и силата на нашите атлети.

Световното първенство е част от календара на Световната федерация по скайрън, като тази година България беше домакин с Балканиадата. Нашите атлети участваха в два старта – вертикален километър и класическото скай трасе.

В условия на дъжд, вятър и мъгла – в деня на вертикалния километър стартираха Ивона Михайлова, Виктор Стефанов и Кристиан Кобер, като Ивона и Christian представиха националните си отбори (България и Великобритания).

• Ивона на ВК, се класира в топ 10 при жените в нейната възрастова категория на Световното първенство, с време 00:50:52.

• Силното бягане на Кристиан му донесе бронзов медал в неговата възрастова категория (00:38:49).

• Виктор финишира на 15-то място в отворения старт (00:44:18) в своята възрастова група.

Скай дистанцията беше най-очакваният старт за сезона за Верадина Начева, след миналогодишното ѝ участие на Световното в Португалия. Въпреки влошеното си здравословно състояние и загуба на ценни минути след първия пункт, тя демонстрира борбеност и отлична подготовка. С време 04:15:51, Верадина се класира в топ 5 при жените в нейната възрастова категория и беше първата българка на финала – както в световното първенство, така и в отворения старт.

Със силните индивидуални резултати и общо три медала, извоювани от Мария Николова и Шабан Мустафа, България спечели трето място в отборното класиране.

Кристиан също участва в скай трасето – нелек втори старт след вертикалния километър. Все пак, той отново се представи отлично, финиширайки на 10-то място в категорията си с време 03:34:20.

Скоростното изкачване на Копитото не мина без участието на Асен Радулов, който отново завоюва първото място!

